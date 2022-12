Governo vai regularizar pagamentos em atraso aos bombeiros ainda este anos

Segundo o PSD, os atrasos do SNS no pagamento do transporte não urgente de doentes ascendem a 25 milhões de euros.

O Governo prevê que até ao final deste ano sejam liquidados todos os pagamentos em atraso às corporações de bombeiros relativos ao transporte não urgente de doentes, avançou esta sexta-feira à agência Lusa o Ministério da Saúde.

Num requerimento enviado esta sexta-feira ao Governo, o PSD afirma que se estima que “os atrasos dos estabelecimentos de saúde públicos no pagamento do transporte não urgente de doentes ascendam, actualmente, a cerca de 25 milhões de euros, situação que compromete fortemente a sustentabilidade económico-financeira de muitas corporações de bombeiros, um crescente número das quais se encontra já à beira da ruptura”.

Contactado pela agência Lusa, o Ministério da Saúde explica que a conferência da facturação relativa ao transporte não urgente de doentes requer uma correcta validação dos dados remetidos pelas entidades, de forma a assegurar a conformidade com as regras em vigor.

O ministério afirma que, estando consciente do que os atrasos nos pagamentos provocam aos fornecedores do Serviço Nacional de Saúde, “tem promovido o diálogo entre as instituições do SNS e os representantes das corporações de bombeiros no sentido de alterar esta realidade e consolidar os mecanismos de facturação, estando a trabalhar com as instituições envolvidas para uma célere regularização dos montantes em dívida”.

“Prevê-se que até ao final deste ano sejam liquidados todos os pagamentos em atraso a estas entidades”, diz a tutela.

Além dos mecanismos habituais de pagamento, adianta, “este ano existirá ainda um processo de pagamento extraordinário de dívida”.