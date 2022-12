Mais de 200 centros de saúde abertos na véspera de Natal

Medida faz parte do plano de Inverno e pretende aliviar a pressão sobre as urgências.

Na véspera de Natal 221 centros de saúde vão estar a funcionar e no dia de Natal serão 180, anunciou esta sexta-feira o Ministério da Saúde. Segundo dados divulgados, nos últimos quatro fins-de-semana, os cuidados de saúde primários realizaram mais de 66 mil consultas, no âmbito do plano de Inverno.

O plano elaborado pelo ministério prevê, entre outras medidas, que os centros de saúde possam funcionar com horários alargados durante a semana e com horário complementar aos fins-de-semana, como forma de responder aos casos de doença aguda menos grave e assim aliviar as urgências. O número tem sido adaptado para responder à procura e estarão 221 unidades abertas na véspera de Natal e 180 no dia de Natal”, adiantou o ministério em comunicado.

Na mesma nota refere-se que “já foi possível evitar milhares de idas às urgências hospitalares”. Num balanço da medida prevista no plano de Inverno, o ministério liderado por Manuel Pizarro, adiantou que nos últimos quatro fins-de-semana os centros de saúde realizaram mais de 66 mil consultas, com o atendimento de mais de 16 mil utentes, em cada fim-de-semana. No último realizaram-se “16.362 consultas de utentes que precisaram de resposta no próprio dia”.

“A informação sobre os centros de saúde abertos e os respectivos horários pode ser consultada na área dedicada ao Plano de Inverno no Portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS)”, lembra o ministério, reforçando “a importância de ligar em primeiro lugar para o SNS 24 (808 24 24 24), para uma triagem e encaminhamento adequado de cada situação, promovendo-se uma resposta mais célere e também o melhor planeamento da actividade do SNS”.

Em paralelo, decorre o mecanismo de “Via Verde AceS”, que “permite que os utentes triados como não urgentes – ou seja, pulseira branca, azul ou verde – sejam encaminhados dos hospitais para os centros de saúde, com data e hora previamente definidas, sendo atendidos, no máximo, em 24 horas”. Se o utente aceitar este encaminhamento para o centro de saúde fica isento de pagar taxas moderadoras. A via verde “está já a funcionar em 27 Agrupamentos de Centros de Saúde (ACeS), de um total de 55, em articulação com unidades hospitalares”.