Montenegro queixou-se em Belém da falta de respostas do Governo sobre Banif

Luís Montenegro foi apresentar cumprimentos de boas festas ao Presidente da República, numa audiência “combinada” entre os dois, e saiu a elogiar Marcelo Rebelo de Sousa, com quem tem uma “cooperação impecável”. Já ao Governo não faltaram críticas sobre a “baixíssima taxa de execução dos fundos do PRR” e a “incapacidade de resolver problemas estruturais". O líder do PSD fez ainda uma pressão directa ao primeiro-ministro sobre as perguntas sobre o Banif e o afastamento da empresária Isabel dos Santos do BIC: a falta de resposta “seria um desvio completo ao normal funcionamento institucional”.

Depois de o Presidente da República ter recebido os representantes da Assembleia da República e membros do Governo para a tradicional apresentação de cumprimentos da época festiva, foi a vez de Luís Montenegro fazer o mesmo como líder da oposição (que não é deputado), saudando o início dessa tradição que existe noutros “países europeus”. Uma forma de ter o mesmo "palco" que tiveram outros protagonistas políticos, como o primeiro-ministro.

À saída, o líder do PSD disse que trocou impressões com o chefe de Estado sobre a situação do país e a “incapacidade do Governo de resolver os problemas estruturais”, não só na saúde, na educação, como na criação de riqueza.

Montenegro criticou não só a “pressa” com que a bancada parlamentar do PS quis “arrumar instrumentos legislativos” que deviam ter sido trabalhados com mais tempo, onde incluiu a despenalização da eutanásia, mas também a execução dos fundos europeus do Plano de Recuperação e Resiliência. “Estamos com uma baixíssima taxa de execução, o Presidente da República já tem alertado para isso”, disse, sem referir o puxão de orelhas que Marcelo deu à ministra da Coesão Ana Abrunhosa em Novembro passado.

“O que eu tenho ouvido por todo o país é que está tudo à espera do dinheiro que o Governo não consegue fazer chegar à vida das empresas e das pessoas”, afirmou.

Questionado sobre se o alerta de Marcelo para que não se adicione problemas aos que já existem inclui a polémica com o ex-governador do Banco de Portugal, o líder do PSD remeteu a pergunta para o próprio primeiro-ministro, que “colocou a questão na agenda”.

Montenegro aproveitou para insistir na ideia de que a bancada do PSD enviou 12 perguntas a António Costa sobre as revelações feitas no livro do ex-governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, e que ainda não tiveram resposta. Por coincidência, as perguntas seguiram “há 30 dias”, tempo que considerou suficiente para responder e que parece não querer deixar cair no esquecimento. “Nem me quer passar pela cabeça que não tenha a hombridade institucional de não responder. Seria um desvio completo ao normal funcionamento institucional entre o Governo e o Parlamento”, disse, empregando uma expressão próxima da norma constitucional sobre o regular funcionamento das instituições.

Montenegro foi também interrogado sobre se há sintonia com o Presidente da República, mas o líder do PSD preferiu usar outra expressão – a da “cooperação institucional” – que “tem funcionado de forma impecável”. Há dois dias, no Palácio de Belém, o primeiro-ministro saudou a “cooperação institucional” entre o Governo e o Presidente.

“Tenho uma relação de amizade com o Presidente da República, mas o que está em causa é que o maior partido da oposição, um partido que governa autarquias e duas regiões autónomas, tem interesse e obrigação de cooperação institucional com o Presidente da República”, afirmou, descrevendo o papel de cada um. A sua própria missão é a de dar a Portugal “uma oposição firme e vigilante”, já a tarefa de Marcelo é outra. “O que o Presidente tem feito é manter o sistema a funcionar, e para que as instituições possam funcionar, e eu creio que ele tem cumprido bem essa função”, disse.