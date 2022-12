Candidata da IL teve serviço de babysitting no lançamento da candidatura?

A frase

“Apresentação dos membros da candidatura à Comissão Executiva da Iniciativa Liberal, com a presença de Tiago Mayan, ex-candidato à Presidência da República, em Aveiro. Para garantir a participação efectiva de todos, teremos serviço de babysitting 3 - 12 anos” Carla Castro, candidata à presidência da comissão executiva da Iniciativa Liberal

O contexto

No cartaz do evento de apresentação da candidatura de Carla Castro à presidência da comissão executiva da Iniciativa Liberal, que aconteceu a 8 de Dezembro em Aveiro, lê-se que haveria um serviço de babysitting para crianças entre os três e os 12 anos.

Apresentação dos membros da candidatura à CE da @LiberalPT, com a presença de @LiberalMayan ex-candidato à Presidência da República, em Aveiro.

Para garantir a participação efetiva de todos, teremos serviço de babysitting 3 - 12 anos.

Venham conhecer todos os membros!

Juntem-se?? https://t.co/lUCqNrZZWi pic.twitter.com/CkiuLGfEYY — carla castro (@carlacastroPt) December 6, 2022

De acordo com o formulário de inscrição no evento, ainda online, a apresentação começou às 17h, no parque de exposições de Aveiro e foi seguido de um jantar. Entre as 16h e as 19h, estaria disponível um serviço de babysitting para crianças dos três aos 12 anos, com o evento a ser descrito como um “evento amigo das famílias”.

Os factos

O evento aconteceu e teve mesmo o serviço de babysitting anunciado – do qual usufruíram cerca de dez crianças – confirma ao PÚBLICO o assessor de comunicação da candidata, José Maria Barcia. Esta é uma iniciativa que Carla Castro quer “implementar em toda a sua campanha”, para que ter de ficar em casa com os filhos não constitua um “impedimento à participação política”.

Esta medida foi recebida de forma positiva, até houve alguns “comentários dentro do Parlamento de outros partidos”, satisfeitos com a existência de um serviço de babysitting.

Ainda de acordo com a assessoria, se for eleita para a presidência da Comissão Executiva, Carla Castro tem planos para alargar a medida a “todo o partido”.

Em resumo

O evento de apresentação da candidatura à Carla Castro contou mesmo com o serviço de babysitting, tal como tinha sido anunciado pela comunicação do evento. A afirmação é, por isso, verdadeira.