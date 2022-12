O que perguntaram os portugueses ao Google em 2022? Nós respondemos

Consultar o top dez de perguntas mais pesquisas pelos portugueses no Google é como passar o ano em revista em meia dúzia de linhas. As perguntas deste ano foram mais sérias e menos relacionadas com a culinária (ao contrário do ano passado). Em 2022, tivemos dúvidas sobre doenças, sobre tecnologia, sobre métodos de cremação mais ecológicos e sobre a guerra que tanto marcou o ano de 2022. E, claro, como não podia deixar de ser, há aquela pergunta esquisita que nos deixa a pensar sobre o que se terá passado este ano para tantos portugueses quererem saber o que é gelo seco.

Este ano, tal como temos feito desde 2018, revelamos os “o quês” (e alguns "comos") mais pesquisados em 2022 no Google – e respondemos a tudo.

O que é afasia?

A afasia é um distúrbio da comunicação adquirido que interfere na capacidade de processamento da linguagem, sem afectar a inteligência da pessoa, explica a CUF. Prejudica a fala e a compreensão do discurso e, em muitos casos, também compromete a leitura e a escrita. Como resultado de uma lesão cerebral, uma ou mais partes do uso da linguagem deixam de funcionar apropriadamente. A causa mais comum da afasia são os acidentes vascular cerebrais (AVC), mas também pode ser causada por traumatismos crânio-encefálicos, tumores cerebrais ou problemas neurológicos.

Em Março passado, a família de Bruce Willis avançou que o actor se ia afastar dos ecrãs por ter sido diagnosticado com afasia — o que pode ajudar a explicar o porquê de esta ser uma das questões mais perguntadas ao Google.

Se queres saber mais sobre este tema, podes ler esta reportagem sobre pessoas que vivem com afasia.

O que são metadados?

Os portugueses bem perguntaram, mas não temos a certeza se estão preparados para a quantidade de informação que se segue. Os metadados são (ler num só fôlego e ignorando a pontuação) as informações sobre tráfego e localização das telecomunicações e dados conexos, ou seja, que número ligou ou enviou mensagens para que outro número, a quem pertencem (e se foi por reencaminhamento), através de que equipamentos, quando, durante quanto tempo e onde estavam os dois telefones nessa altura.

Mas também, no caso da comunicação por Internet (na rede fixa ou móvel), nome, endereço e número do assinante digital, os códigos de identificação do utilizador e do destinatário registados e os códigos atribuídos a qualquer comunicação que entre na rede pública, as horas de início e fim da ligação do serviço, endereço do protocolo IP (endereço de cada equipamento no momento do acesso), e a célula da localização geográfica no início da comunicação. A lei proíbe a conservação de dados que revelem o conteúdo das comunicações.

Neste artigo de perguntas e respostas podes consultar mais informações sobre os metadados e o porquê de um novo debate sobre este tipo de informação ter surgido em 2022.

O que é a NATO?

Esta pergunta (e resposta) ganhou ainda mais relevância depois da invasão da Ucrânia pela Rússia. A Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO, na sigla em inglês) é uma das maiores instituições internacionais do mundo. Trata-se de uma aliança política e militar que junta 30 países membros, da Europa e da América do Norte.

A NATO é uma aliança defensiva. O seu principal propósito é garantir a segurança e a defesa dos territórios e das populações dos países aliados contra qualquer ameaça. A nível militar, a NATO visa a resolução pacífica de conflitos. Porém, se os esforços diplomáticos falharem, existem mecanismos militares para gestão de crises.

O que é um oligarca?

Não, não é uma espécie de réptil. Um oligarca é uma palavra que se refere às elites ricas, pessoas que não detêm apenas poder e dinheiro, mas que controlam recursos suficientes para influenciar a política ou o governo de maneira significativa. É uma palavra que está também fortemente associada aos ricos e poderosos da Rússia (daí ter sido tão procurada em 2022), especificamente aqueles que fizeram as suas fortunas na era pós-soviética, incluindo alguns que continuam ligados ao Kremlin.

O que é um NFT?

NFT é uma sigla para a expressão non-fungible token, um bem virtual não fungível, o que significa que estamos perante algo único, que não pode ser substituído ou trocado. Os NFT, muito ligados à arte, funcionam como um certificado que concede, a quem o criou ou comprou, direito exclusivo sobre essa coisa única. Para uma explicação mais completa e descomplicada, podes assistir a este vídeo do PQ.

O que é SWIFT?

Presumimos que os portugueses queiram saber o que é o sistema bancário SWIFT e não o apelido da cantora norte-americana que inspirou gerações, apesar de a segunda ser muito mais divertida de responder. Bom, vamos lá.

O SWIFT – do inglês Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication ou Sociedade Mundial de Telecomunicações Financeiras Interbancárias, entidade que gere o serviço – é o principal sistema de comunicação que os bancos utilizam para realizar transacções transfronteiriças seguras e rápidas. Fundado em 1973, o sistema contava com 239 bancos de 15 países. Actualmente, a infra-estrutura está em todos os continentes do mundo e conta com mais de 11 mil instituições de mais de 200 países e territórios aderentes, tendo-se tornado no principal mecanismo de financiamento do comércio internacional.

O que é gelo seco?

A razão para esta ser uma das perguntas mais populares do ano é uma incógnita. Mas o prometido é devido e cá está a resposta: a neve carbónica (neve de CO2), também conhecida como gelo seco, é uma forma de refrigeração eficaz e de fácil utilização com uma vasta gama de potenciais aplicações, segundo explica a empresa alemã Linde, líder mundial em gases industriais. ​ É ideal para a refrigeração de lacticínios, carne, produtos congelados e outros alimentos perecíveis durante o transporte.

O que é endemia?

Depois de dois anos de pandemia de covid-19, é compreensível que esta pergunta esteja no top dez. Uma endemia acontece quando uma doença circula entre a população de uma dada zona geográfica em números estáveis, explica a CUF. Isto significa que os números de casos são previsíveis e que, assim, há um controlo, tanto da parte da população como das autoridades de saúde e serviços de saúde.

A gripe sazonal, por exemplo, pode ser considerada uma doença endémica, uma vez que, todos os anos, é registado um aumento de casos numa determinada altura do ano.

O que é vasectomia?

Usada como meio de contracepção, a vasectomia consiste na laqueação dos canais deferentes que transportam para as vesículas seminais os espermatozóide. A finalidade da vasectomia é impedir a progressão dos espermatozóides e obter a esterilização masculina de forma permanente.

Se foste um dos que pesquisou este procedimento no Google em 2022, aqui fica alguma informação para te tranquilizar. Segundo explica o grupo Lusíadas, a vasectomia é um procedimento muito rápido, de 20 a 30 minutos, realizado em ambulatório e com anestesia local. Só em casos muito específicos — alguém que esteja muito ansioso, por exemplo — se recorre a anestesia geral. Por regra, menos de uma hora depois, a pessoa sai pelo seu próprio pé do hospital e pode retomar a sua vida normal imediatamente.

O que é aquamado?

A “aquamação” é um método natural de decomposição de matéria orgânica através de hidrólise alcalina, que consegue o mesmo que a cremação e não recorre à queima de combustíveis fósseis, nem à emissão gases com efeito de estufa. Em Janeiro deste ano, o religioso sul-africano e prémio Nobel da Paz ​Desmond Tutu escolheu expressamente não ser cremado, por questões ambientais, preferindo ser aquamado, já que esta técnica é menos nociva para o ambiente.