Final feliz: depois de meses à solta, pitão albina furtada volta ao dono

Serpente de quase cinco metros foi avistada ao longo de vários meses num bairro de Austin. Tinha sido abandonada depois de um assalto ao carro do dono.

Snow é uma pitão-reticulada albina de 4,8 metros de comprimento. Em Julho deste ano, numa visita do seu dono à cidade de Austin, Texas, o animal viu-se livre depois de um assalto ao carro em que viajava – o assaltante tirou do veículo a bolsa em que a cobra estava, inconsciente desse facto até, provavelmente, ter ficado aterrorizado. Quase cinco meses depois do sucedido, a serpente e o dono voltaram a ficar juntos.

O final feliz desta história começou a construir-se no início desta semana, quando o Centro Animal de Austin, que diz ser o maior abrigo animal “não-letal” dos Estados Unidos, recebeu uma chamada a propósito de uma “pitão gigante” capturada numa garagem – provavelmente letárgica devido às temperaturas muito baixas que se têm feito sentir no Texas.

O centro refere que, em chamadas deste género, o tamanho da cobra é “exagerado” por quem liga. Não foi este o caso: “Quando o agente Moorman chegou à residência foi mesmo recebido por uma descontente pitão-reticulada albina de 4,8 metros”. Um animal que, segundo os habitantes do bairro de Coronado Hills, cirandava pela área desde Julho.

Foto Snow novamente reunida com o dono AUSTIN ANIMAL CENTER

A organização acolheu a serpente, ainda sem identificação, e inquiriu de imediato o Jardim Zoológico de Austin acerca de alojamento com as condições necessárias para albergar um espécime destes.

“Poderiam achar que este é o fim da história, mas tínhamos alguns membros da nossa equipa que se lembravam de publicações de alguns meses sobre uma grande serpente albina desaparecida”, continua a publicação do Centro Animal de Austin.

Depois de alguma pesquisa online sem sucesso, o dia foi salvo por um antigo trabalhador do centro, que tem “memória de elefante”. E foi assim que identificaram uma publicação com contactos do dono.

Contactado o dono, que ao telefone identificou uma característica única da pitão albina, foi resolvida a questão – e Snow voltou a ficar com o seu tratador, que chama à cobra um “gigante gentil”.