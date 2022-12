Em ilustrações ou totebags, vai um gelado antes do fim do mundo?

Um gelado antes do fim do mundo? Porque não? Foi este o título que a rapper Capicua sugeriu para servir de inspiração à exposição de Natal de 2022 da Ó! Galeria, no Porto. Que, pela primeira vez, é servida sob a forma de uma colecção exclusiva de totebags. Foram 31 os ilustradores que deram corpo a esta proposta "divertida" e com "muito potencial gráfico", nas palavras da galeria, e assim surgiram 31 ilustrações impressas em risografia em tamanho A4 que foram estampadas em serigrafias a duas cores em sacos de algodão com bolso interior. A edição é limitada e está à venda e em exposição online ou no n.º 61 da Rua Miguel Bombarda até 12 de Janeiro.