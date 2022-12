Que tipo de futuro os ucranianos querem?

Há mais de nove meses que a Ucrânia está em guerra com o estado terrorista que é a Rússia. Durante este tempo, a Europa e o mundo foram convencidos de que o curso e o resultado desta guerra terão uma influência decisiva no desenvolvimento futuro da arquitectura da segurança mundial.

A guerra imperialista da Federação Russa trouxe de volta à agenda desafios que a humanidade, ao que parece, ainda não deixou no passado. Somente respondendo adequadamente aos crimes do Kremlin, o mundo poderá concentrar-se na construção de um futuro pacífico e justo para todos os Estados e nações.

Actualmente, a Ucrânia continua a lutar contra a agressão russa todos os dias. A cada minuto, a Rússia pode atacar o nosso território, como aconteceu nos dias 15 de Novembro e 5 de Dezembro deste ano. O sistema de energia, empresas e edifícios residenciais foram afectados. Devido a danos nas instalações de energia em várias regiões, pessoas ficaram sem energia eléctrica, grande parte delas sem comunicações e aquecimento.

O terror russo já ultrapassou as fronteiras do Estado da Ucrânia. Parte da Moldávia ficou sem electricidade devido a bombardeamentos russos, e duas pessoas morreram na Polónia, não muito longe da fronteira com a Ucrânia. As consequências da guerra desencadeada pela Rússia são destrutivas para todos.

Os ucranianos, como ninguém, querem a paz depois de todo o sofrimento. Uma paz justa e não em termos favoráveis ao Kremlin. A Ucrânia não desistirá do seu território, da sua soberania e do seu povo. A vitória será nossa, temos a certeza disso.

As nossas Forças Armadas estão a libertar passo a passo o território ocupado. Mais de metade do território da Ucrânia ocupado pelo agressor após a invasão de 24 de Fevereiro já foi libertada. Não estamos apenas a aproximar-nos do nosso objectivo – alcançar as fronteiras internacionalmente reconhecidas de 1991 e libertar as nossas terras do inimigo russo –, mas já estamos a tomar medidas para construir um futuro no qual será impossível repetir as violações do direito internacional, soberania e integridade territorial de qualquer Estado.

É óbvio que não se pode confiar nas palavras da Rússia. Todos os tratados, memorandos e acordos assinados não a impediram de desencadear a maior guerra dos últimos 80 anos bem no centro da Europa. Mas, sem dúvida, esta agressiva guerra russa deve terminar com base na Carta da ONU e no direito internacional, e sem qualquer compromisso com o agressor.

Na cimeira do G20 a 15 de Novembro, o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, delineou dez pontos para alcançar a paz, não só para ucranianos, mas também para os europeus. Os pontos são os seguintes: segurança radioactiva e nuclear, segurança alimentar, segurança energética, libertação de todos os prisioneiros e deportados, implementação da Carta da ONU e restauração da integridade territorial da Ucrânia e da ordem mundial, retirada das tropas russas e cessação das hostilidades, a restauração da justiça, protecção do ambiente e combate ao ecocídio, prevenção do escalamento de conflitos e, por último, a confirmação do fim da guerra.

É necessário implementar a fórmula de paz ucraniana para salvar milhares de vidas e proteger o mundo de novas convulsões. Restaurar a estabilidade global é algo sem o qual é impossível falar sobre o nosso futuro.

A agressão da Rússia contra a Ucrânia, a crise global de energia e alimentos que o conflito desencadeou e a sua descarada chantagem nuclear são um atentado contra toda a humanidade. Repelir o agressor e, inevitavelmente, levar todos os culpados à justiça é do interesse de toda a comunidade internacional.

Não devemos perder tempo precioso, mas agora temos de falar sobre o nosso futuro comum: sobre como seremos os seus criadores, e não meros observadores das acções de alguém; sobre como será o mundo e a Europa.

Ao lutar abnegadamente contra a Rússia, os ucranianos fornecem mais segurança aos aliados da NATO do que qualquer outro Estado. Hoje, a Ucrânia é um escudo de segurança euro-atlântica

Já escolhemos o nosso modelo de valor e segurança – a UE e a NATO. A Ucrânia do futuro é membro de pleno direito da União Europeia, a sua componente permanente. Os ucranianos também querem que a Ucrânia se torne num membro da NATO – tal é necessário para garantir a segurança dos ucranianos e dos cidadãos de toda a área euro-atlântica.

Todos os membros da NATO estão agora sob o guarda-chuva das Forças Armadas da Ucrânia, que protegem a frente oriental da Aliança. Portanto, a segurança do Atlântico Norte depende da segurança da Ucrânia, e a nossa vitória é a única forma de garantir a segurança de todo o espaço NATO. Precisamos de garantias de segurança efectivas e preparámos o projecto do Pacto de Segurança de Kiev, que foi oferecido aos parceiros.

Os ucranianos acreditam que, após a vitória, a Ucrânia tornar-se-á num dos países europeus mais poderosos, o centro da construção de um novo sistema de segurança, o centro da resiliência e da estabilidade. As tarefas que temos pela frente são, sem dúvida, difíceis, mas são alcançáveis.

Para isso, já começámos a trabalhar no projecto geral de reconstrução da Ucrânia – o maior projecto económico da Europa do nosso tempo.

Oferecemos aos nossos parceiros a participação no Plano de Recuperação Rápida da Ucrânia, que prevê a pronta reconstrução de instalações de infra-estrutura social destruídas como resultado da invasão russa em grande escala, e que devem ter em consideração os melhores padrões de construção moderna.

A fim de atrair investimentos estrangeiros para a economia ucraniana, já foi criada a plataforma electrónica exclusiva Advantage Ukraine, que reúne mais de 500 projectos de investimento e oportunidades em dez sectores da economia. Convidamos as empresas estrangeiras a aderirem à plataforma e a investirem para benefício mútuo.

A Ucrânia tem muito a oferecer à Europa e ao mundo. A nossa indústria de IT esteve bem representada na Web Summit, em Lisboa, com o seu próprio Pavilhão Nacional. A apresentação "Construindo uma Ucrânia melhor" recebeu as notas mais altas dos participantes. O portal de serviços públicos “Diya” tem despertado o interesse de muitos que o querem implementar em Portugal. As altas tecnologias ucranianas devem fortalecer a Europa.

Achamos que os portugueses concordam que o futuro da Europa e o destino global do mundo estão hoje a ser decididos na Ucrânia. Portanto, solicitamos a todos os que apoiam a Ucrânia que não parem e não dêem à Rússia a menor esperança de que algo possa ser alcançado através do terror.

Estamos gratos a todos, em particular a Portugal, por acreditarem na nossa vitória e estarem prontos a ajudar a todos os níveis para a alcançar.

O nosso futuro deve ser determinado pelo mundo livre, não pela Rússia e seus apoiantes.

Gloria à Ucrânia! Força Portugal!