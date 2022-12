É inconcebível e até criminoso

Como é possível com tanto know how adquirido que não se consiga extirpar o mal pela raiz no que toca às continuadas inundações nas cercanias mais baixas de Lisboa? Acaso a engenharia civil portuguesa sabe o que são pólderes? São terras pantanosas abaixo do nível do mar, a ele conquistadas nos Países Baixos. Claro está, se a própria engenharia não sabe, quanto menos os políticos de obras de fachada?

Para exemplo do que normalmente acontece, quando chuvas diluvianas coincidem com a subida das marés, os arredores de Lisboa transformam-se num pântano. Assim, falemos das instalações do Centro de Saúde de Algés, situado num edifício abaixo três pisos do solo. Mas como é isto possível? É uma mina ou uma masmorra para afogar os degredados?

Segundo soubemos, onde tal prédio e outros também foram construídos, existia uma ribeira. Que autoridades autorizaram tais construções e outras em iguais situações de constantes inundações?

José Amaral, Vila Nova de Gaia

Os outros nas nossas botas

Há uma expressão “calçar os sapatos dos outros”, ou colocar-se na sua pele, que apela a experimentar ver um problema pelo lado do outro, eventualmente um adversário, e assim procurar entender o seu raciocínio, o seu ponto de vista e compreender melhor as suas acções.

Existe algo um pouco complementar que é tentar colocar os outros no nosso lugar. Desconhecendo os fundamentos das suas motivações, trata-se de as imaginar à luz dos nossos valores e princípios. É um jogo potencialmente perigoso.

Aqueles que apelam ao diálogo e à diplomacia face aos autoritarismos e agressões, das quais a situação na Ucrânia é o actual exemplo mais agudo, acham que, como “connosco”, “com os outros” a lógica será a mesma. Obviamente que para Putin, tal como Hitler em 1938, há um sistema de valores que não é o “nosso”. Não é o diálogo, nem a argumentação que os convencem. É a força, militar, económica ou outra.

O sistema de valores que defendemos necessita de ser forte para resistir, sem hesitações nem meias-medidas. As botas de Putin são muito diferentes das nossas. Não serve de nada imaginá-lo a calçar as nossas, não há calçadeira que tal consiga.

Carlos J.F. Sampaio, Esposende

No lugar certo da História

Ver Zelensky dar uma conferência de imprensa em conjunto com Joe Biden em plena Casa Branca a conquistar apoios deve ser a pior prenda de Natal que os putinistas receberam este ano, muito pior do que ganhar meias e canecas, eles que desejavam que o Presidente da Ucrânia estivesse numa vala comum em Bucha. Desta vez, os Estados Unidos colocaram-se no lugar certo da História, enquanto a Europa continua contagiada pelo medo à espera de uma nova invasão russa. Para quem dizia que os russos chegariam a Kiev em três dias, para quem jocosamente apelidava Volodymyr Zelensky de ser um comediante e que iria ser esmagado, deve custar ver alguém tão corajoso fazer mais pela liberdade e autodeterminação de um povo num dia do que a maior parte das pessoas numa vida toda.

Emanuel Caetano, Ermesinde

Atrasos na regularização de imigrantes

Quando li na manchete do PÚBLICO de quarta-feira que as "contribuições de imigrantes crescem para 1293 milhões de euros e batem recorde", pensei logo nos milhares desses contribuintes para a Segurança Social que aguardam há largo tempo serem chamados pelo SEF para regularizar a sua situação de residência em Portugal. No mesmo dia, li uma outra notícia em que se dizia que o Governo anunciara, numa reunião com altos responsáveis policiais, que a reestruturação do SEF irá acontecer "até Março de 2023", implicando várias mudanças e reorganizações nas outras polícias que irão absorver agentes, funcionários e acumular funções que ainda são da competência do SEF. Entre tantos elogios balofos dos presentes na reunião para relevar a importância da assinatura de protocolos, nada foi dito sobre quem vai herdar o caos do SEF na normalização da situação de milhares de imigrantes e o que vai mudar. Entendo que o comportamento do Governo constitui um enorme desprezo pelos mais elementares direitos dos cidadãos imigrantes prejudicados pelas suas decisões erráticas, mas muito úteis, como se vê, para engordar as receitas da Segurança Social.

Fernando Lima, Lisboa