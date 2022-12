Os livros de 2022: as escolhas dos críticos do Ípsilon

No habitual número de balanço do ano do Ípsilon decidimos dar a palavra a um convidado.

A tarefa na área dos livros coube à cronista Ana Cristina Leonardo, que trabalhou na edição (na Assírio & Alvim) e em jornais e revistas (Expresso). "Quando se vive num concelho onde, para ter acesso a uma livraria, se tem de percorrer mais de 40 quilómetros em direcção a Sul, nem o mar nem os livros ganham com isso", escreve Leonardo que é também autora do romance O Centro do Mundo, publicado em 2018 pela Quetzal, e de Uma ilha com gente dentro (ed. Fundação Francisco Manuel dos Santos). O seu texto pode ser lido aqui.

Cada um dos críticos do Ípsilon fez a sua lista e justificou as escolhas no seu texto. Por um erro técnico, na versão impressa do Ípsilon, o meu texto saiu incompleto e a minha lista também não foi publicada. Mas o PDF disponível para assinantes já foi corrigido.

Deixo aqui a primeira escolha de cada um dos críticos e os links para os seus textos.

NÃO-FICÇÃO

Ensaios - Volume I

Autoria: Michel de Montaigne

Tradução: Hugo Barros

Editor: E-primatur

456 págs., 24,90€

Um pouco mais a leste, as escolhas de Isabel Lucas.

BIOGRAFIA

Como Viver. A Vida de Montaigne numa Pergunta e Vinte Tentativas de Resposta

Autoria: Sarah Bakewell

Tradução de João Pedro Vala

Editora: Quetzal

424 págs., 19,90€

O ano de todas as lições, as escolhas de Helena Vasconcelos.

FICÇÃO

A Mais Secreta Memória dos Homens

Autoria: Mohamed Mbougar Sarr

Tradução de Cristina Rodriguez e Artur Guerra

Editora: Quetzal

440 págs., 19,90€

No carrossel da francofonia, as escolhas de Isabel Coutinho.

FICÇÃO

O Outro Nome - Septologia I e II

Autoria: Jon Fosse

Tradução de Liliete Martins

Editora: Cavalo de Ferro

320 págs., 20,45€

Escritores escandinavos, de novo; as escolhas de José Riço Direitinho.

POESIA

Os Poemas

Autoria: Paul Celan

Tradução de Maria Teresa Dias Furtado

Editora: Assírio & Alvim

1152 págs., 49€

Torres e abismos, as escolhas de Mário Santos.

ENSAIO

Elogio da Descrença -Ensaios

Autoria: António Vieira

Editora: Companhia das Ilhas

232 págs., 17€

Notícias de uma região melancólica, as escolhas de António Guerreiro.

POESIA

Ervas

Autoria: João Miguel Fernandes Jorge

Desenhos: Rui Vasconcelos

Editora: Cinemateca Portuguesa

14€

Dos clássicos inéditos aos segredos de agora, as escolhas de Hugo Pinto Santos.

O ano da guerra (e não só), as escolhas de António Araújo.

O podcast Desordem Mundial acaba 2022 a revisitar os livros de política internacional que marcaram o ano. Para ajudar, convocámos Ruben Martins, David Pontes, José Pedro Teixeira Fernandes e Manuel Carvalho. Podem ouvir aqui.

Dez livros sobre ambiente para oferecer às crianças no Natal, por Claudia Carvalho Silva.

Os livros que chegaram às livrarias nesta semana (atenção a um belíssimo audiolivro) e na anterior.

Na crónica intitulada Guerra e paz no campo literário, António Guerreiro escreve sobre o crítico, editor e poeta Diogo Vaz Pinto.

Boas festas.