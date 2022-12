O que não necessita fazer neste Natal

As festas não são sinónimo de prazer e diversão para todas as pessoas. E há coisas que ninguém é obrigado a fazer só porque é Natal.

As festas de natal e de ano novo se avizinham e para muitas pessoas — muitas mais do que aquilo que transparece o mundo cor de rosa das redes sociais — esta é uma época onde a tal magia que se lhe está associada simplesmente não existe.

Naturalmente, num ou noutro momento, toleramos os fretes sociais que fazem parte de alguns encontros com pessoas com quem não simpatizamos ou com quem o convívio não tem um significado especial. Não é, certamente, a essas pessoas a quem me refiro, mas sim aquelas cujas relações familiares estão, ou sempre foram, difíceis ou mesmo traumáticas e para quem os reencontros típicos desta época do ano causam muito mal-estar.

As festas não são sinónimo de prazer e diversão para todas as pessoas. Há quem consiga vestir uma espécie de capa protetora, tornando-se eficaz em tolerar a situação por serem dois ou três dias, mas há aqueles que não conseguem passar incólumes ao desassossego provocado pela convivência com pessoas que lhe fizeram mal e que prejudicaram a sua estabilidade emocional.

Há vivências que deixam marcas na nossa vida reduzindo os nossos níveis de segurança e aumentando os sentimentos negativos. A forma como as situações têm impacto em nós depende de muitos factores, como por exemplo, do tipo vinculação estabelecido com as nossas figuras de referência da infância, o meio ambiente e fatores de personalidade.

Importa que cada um tenha liberdade para decidir o que pode e quer aceitar. A partir daí, deve ser imposta uma barreira que não permita que aquela pessoa continue a perpetrar comportamentos, palavras e atos que lhe são nocivos. A nossa sociedade condicionou-nos a pensar que somos obrigados a sorrir, a engolir sapos e a passar tempo com as pessoas, mesmo que elas nos façam mal, só porque são família, mas esqueceu-se de que há situações em que isto é irrealista e mesmo contraproducente porque pode agravar situações já de si complexas.

Então, podemos elencar algumas coisas que ninguém é obrigado a fazer só porque é Natal:

Estar com quem lhe faz mal

Se considerar que é efetivamente difícil estar com alguém, tenha em mente que não é obrigado. Se for por causa da sua mulher, do seu marido ou da sua sogra, fale serena e abertamente sobre o que o incomoda, isto pode ser libertador para si. Desta forma, dá a quem está a ouvir a oportunidade de compreender o que o incomoda e, a partir daqui, esta pessoa pode escolher ser ou não empática, depende dela. Caso não seja possível falar, procure uma solução equilibrada, porém, que não seja prejudicial para si.

Celebrar o Natal com alegria

Lembre-se de que é livre para não gostar de celebrar esta época do ano e os motivos pertencem exclusivamente a si, pode ou não, querer partilhá-los com os outros e isto é um direito seu.

Fingir que não sente a falta de alguém

Também é um direito seu lamentar a perda de um ente querido, mesmo que ele já tenha morrido há anos. A saudade não tem prazo.

Comprar prendas caras sem poder ou dar prendas por obrigação

Não estamos em fase económica de gastar muito com prendas avultadas. Pondere bem a quem gostaria mesmo de dar uma lembrança e ponha mais afeto e menos visibilidade nessa oferta.

Aceitar que o julguem ou envergonhem

Não aceite que ninguém faça piadas fáceis sob a escusa da brincadeira, mas que na verdade são desrespeitosas. Defina limites e mostre que tudo o que magoa não é brincadeira.

Ser obrigado a agir conforme as ideias dos outros

Opte pelo caminho que o deixa confortável e não pelas imposições de quem não vive a sua vida.

Responder a perguntas ou a comentários que invadem a sua privacidade

A sua intimidade pertence a si, ninguém tem de saber quanto custou o seu relógio ou se é este ano que vai arranjar namorado ou ter filhos. Se achar que vale a pena responder, opte por uma resposta assertiva que mostre o seu ponto de vista sem ferir quem ouve.

Votos de um Natal com aqueles que realmente fazem a diferença na sua vida!

A autora escreve segundo o Acordo Ortográfico de 1990