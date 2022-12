Vídeo português sobre turismo de massas com prémios internacionais

Gravado na Turquia, é um “micro-documentário experimental” com o ponto de vista do realizador Pedro Gil de Vasconcelos sobre o turismo de massas: The Magic is Lost (a magia perdeu-se).

The Magic is Lost, um "micro-documentário" gravado na Turquia em Outubro, com produção de Completa Mente, venceu três prémios internacionais. O filme português foi a melhor curta experimental no Thilsri International Film Festival e foi prémio da crítica no Athvikvaruni International Film Festival, ambos na Índia, e mais recentemente venceu a melhor curta experimental no Tabriz Cinema Awards, do Irão.

The Magic is Lost é um pequeno "documentário experimental", com menos de cinco minutos, que reflecte o ponto de vista do realizador Pedro Gil de Vasconcelos sobre o turismo de massas na actualidade. "É marcado por uma narrativa pendular com cinco momentos de oração que dão a estrutura ao filme, intercalando imagens e sons caóticos de turistas atarefados a fazerem selfies e a olhar para as coisas", descreve em comunicado.

Foto Imagem de The Magic is Lost DR

"Quando me lancei neste projecto, fi-lo com a certeza de que estava a correr um risco", prossegue Pedro Gil de Vasconcelos, que, à semelhança de no filme O Meu Caminho, voltou a usar um smartphone para a captação de imagem e som. "Embora a forma de gravação seja idêntica, toda a estética é diferente, é mais agressiva, principalmente no que diz respeito ao som e grande parte do documentário é gravada em time-lapse para realçar o lado caótico de parte da acção."

The Magic is Lost está agora no circuito dos festivais internacionais — e por isso ainda não está disponível para visualização nas habituais plataformas online. A participação nos três eventos, aconteceu na sequência de convites via FilmFreeway, uma plataforma digital de divulgação de festivais, que faz a ponte entre estes e os produtores, realizadores e outros intervenientes. Em 2023 é ainda possível que ambos os projectos venham a participar noutros eventos internacionais.