Pontapé acrobático de Richarlison eleito o melhor golo do Mundial2022

Avançado do Brasil fez um golo vistoso no jogo com a Sérvia, que foi o preferido numa votação online.

O segundo golo do avançado Richarlison na vitória do Brasil sobre a Sérvia, na primeira jornada do Grupo G, foi eleito o melhor do Mundial2022 de futebol, que decorreu no Qatar, anunciou nesta sexta-feira a FIFA.

O pontapé de "moinho" do internacional brasileiro, que fixou o triunfo por 2-0, a 24 de Novembro, foi o mais votado pelos internautas, batendo a concorrência de outros nove golos que se encontravam a votação, entre os quais outro do próprio Richarlison, frente à Coreia do Sul, nos oitavos-de-final (vitória por 4-1).

¡Ustedes lo eligieron!



?????? El GOLAZO de @richarlison97 es el ganador del Gol del Torneo Hyundai! ?? #HyundaiGOTT2022 | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/kAq1jBfDks — Copa Mundial FIFA ?? (@fifaworldcup_es) December 23, 2022

Da lista de 10 golos levados a votação online fazia igualmente parte um do médio argentino Enzo Fernández, no caso diante do México, na segunda jornada do Grupo C, que os argentinos venceram por 2-0.

Salem Al-Dawsari (Arábia Saudita), Cody Gakpo (Países Baixos), Vincent Aboubakar (Camarões), Luis Chávez (México), Kylian Mbappé (França), Paik Seung-Ho (Coreia do Sul) e Neymar (Brasil) eram os outros nomeados para o prémio de melhor golo do Mundial2022.