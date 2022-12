Basquetebol: FC Porto vence clássico electrizante na Luz

Triunfo chegou com um triplo a três segundos do final, depois de várias reviravoltas no marcador, no jogo da 14.ª jornada da Liga.

Com um lançamento triplo decisivo, a três segundos do fim, o FC Porto venceu o Benfica (86-87), no pavilhão da Luz, e alcançou o Sporting na segunda posição do campeonato nacional de basquetebol. Os “dragões”, que têm um jogo a menos do que os rivais, fecham, assim, a 14.ª jornada a um ponto das “águias”.

Foi um grande jogo entre dois candidatos ao título, com o FC Porto a mostrar desde cedo uma eficácia muito alta nos lançamentos longos, por Miguel Maria, Kloof e Landis, enquanto, do lado oposto, o Benfica começou por capitalizar o jogo interior, com Carter e Broussard em destaque.

Após um ligeiro ascendente dos lisboetas no primeiro período e dos portuenses no segundo, o intervalo chegou com 47-47 no marcador, até que o FC Porto disparou no terceiro quarto (Kloof foi decisivo), chegando a ter 11 pontos de vantagem. Reagiu o campeão nacional, deu a volta ao resultado (Ivan Almeida acabou o jogo com 27 pontos, impulsionado por cinco triplos), e o final do encontro foi electrizante.

Com o Benfica na frente por dois pontos já dentro dos últimos segundos, o FC Porto conseguiu um lance de laboratório a três segundos do fim: quando se esperava que a bola fosse parar às mãos de um dos especialistas em triplo (Kloof ou Landis), os "dragões" libertaram o poste Michael Finke para um lançamento de três pontos bem-sucedido.

Já praticamente sem tempo para responder, Broussard ainda atirou pela última vez, com a bola a embater no aro, confirmando-se o triunfo do FC Porto, que, se vencer o jogo em atraso (diante do Sangalhos) assume a liderança isolada do campeonato.