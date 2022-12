Torres e abismos

Sempre me intrigou a razão pela qual obras estruturantes do “cânone ocidental” — de Homero a Joyce e de Virgílio a Proust — têm conhecido no Brasil maior, quando não melhor, sorte do que em Portugal. Será porque, em Portugal, sempre se leu, melhor ou pior, “no original” — coisa que há cem anos significava ler em francês e hoje significa ler em inglês? É verdade que a literatura nunca teve em Portugal esse “grande público” (feito de miríficos “leitores comuns”) para o qual se inventaram os livros de bolso, as traduções e outros meios de “democratização” cultural, mas poderá isso justificar que se continue a olhar para o Brasil com condescendência ou, mais frequentemente, com sobranceira ignorância?