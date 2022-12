Os espectáculos (diante) do apocalipse

Reposta a normalidade nos palcos (mas não no mundo) após duas temporadas de montanha-russa pandémica, 2022 ia ser o ano em que nos sentaríamos na cadeira do espectador para finalmente relaxar — só que não. Instalado o pânico nuclear logo em Fevereiro, de novo o sentido de urgência mais ou menos terminal que se infiltrou no inconsciente colectivo juntamente com a covid-19 encontrou o caldo certo para prosperar, fazendo de cada espectáculo um potencial último hurrah antes do apocalipse, tornando tudo muito mais abrupto e muito mais emocionante, nalguns casos até resvés bigger than life.