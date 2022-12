Dos clássicos inéditos aos segredos de agora

Uma lista com estas características, além de trair a subjectividade de quem a elabora, não pode ser definitiva, e menos ainda exaustiva. Na poesia, assinala-se Ervas de João Miguel Fernandes Jorge: admirável regresso ao território seu conhecido do cinema, desta vez o de Ozu (depois de Dreyer e Bresson). Poemas que revisitam uma filmografia sem formarem um catálogo, mas uma auscultação totalmente sua, peculiar “voz/ e percussão do mundo”.