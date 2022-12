O ano da guerra (e não só)

Se 2021 foi o ano da virologia com muitos e muitos títulos dedicados à pandemia da Covid e outras pestes 2022 será o ano da guerra tantos são os livros sobre a Rússia Putin e a Ucrânia. Entre eles e pela vastidão da pesquisa envolvida e da informação mobilizada destaca-se Os Homens de Putin. Como o KGB se apoderou da Rússia e depois atacou o Ocidente (Ideias de Ler) da jornalista Catherine Belton antiga correspondente do Financial Times em Moscovo. Numa perspectiva original em que raramente pensamos a da geopolítica das matérias-primas Scott Reynolds Nelson trouxe-nos As Guerras do Trigo: Uma história geopolítica dos cereais, livro aclamado pela crítica em todo o mundo e entre nós dado à estampa por uma nova e bem promissora editora, a Livros Zigurate de Carlos Vaz Marques.