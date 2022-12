Estátua de Henrietta Lacks substitui a do general Robert E. Lee

Na cidade de Roanoke, na Virgínia, no sítio onde estava a estátua do general que comandou tropas sulistas ficará agora a de Henrietta Lacks, cujas células já permitiram inúmeros avanços científicos.

É a estátua de Henrietta Lacks – uma norte-americana negra que tem as suas células literalmente em todos os laboratórios de ciência do planeta – que irá ocupar o mesmo lugar onde até há pouco tempo na cidade de Roanoke, na Virgínia (Estados Unidos), estava a estátua do general Robert E. Lee, que comandou tropas sulistas contra o Norte em defesa da escravatura.