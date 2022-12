Sondagem: PS lidera destacado apesar de má avaliação à resposta do Governo à inflação

Praticamente nove meses depois de o terceiro Governo chefiado por António Costa ter tomado posse, a sondagem do ICS/Iscte para o Expresso e a SIC mostra que o PS mantém os mesmos 37% das intenções de voto registados em Setembro e que o PSD sobe somente um ponto percentual para 29%. O estudo de opinião realizado entre os dias 3 e 15 de Dezembro mantém assim uma diferença entre os dois maiores partidos próxima dos 10 pontos.

Em terceiro lugar permanece o Chega (9%), que ainda assim recua 2 pontos percentuais, ao passo que o Bloco de Esquerda cresce 3 pontos para 7% e a CDU (coligação eleitoral entre PCP e PEV) avança 1 ponto para 5%.

O PAN mantém os 3% obtidos em Setembro e a Iniciativa Liberal cai 1 ponto para 2%.

Em termos de quadrantes políticos, verifica-se que o conjunto das forças de esquerda surge em alta nesta sondagem e que os partidos da direita parlamentar recuam relativamente ao mês de Setembro. Assim, PS, Bloco, CDU e PAN são maioritários com 52% das intenções de voto, enquanto PSD, Chega e IL somam apenas 40%.

O trabalho de campo levado a cabo pelo ICS/Iscte, que terminou a 15 de Dezembro, permite avaliar apenas parcialmente o efeito da entrevista dada pelo primeiro-ministro, António Costa, à revista Visão na semana passada, e publicada a 14 de Dezembro, na qual foi anunciado um novo apoio extraordinário de 240 euros destinado às famílias mais vulneráveis.

Seja como for, os inquiridos nesta sondagem atribuem nota negativa à resposta do Governo aos efeitos da crise inflacionista: 43% consideram que as “medidas que o Governo adoptou para aliviar o impacto da inflação” foram “más” ou “muito más”; 40% dizem que não foram “nem boas, nem más”; e apenas 14% as classificam como “boas” ou “muito boas”.