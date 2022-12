Católicos reagem ao repto de Marcelo e pedem inconstitucionalidade da eutanásia

Um conjunto de associações católicas apelou esta quinta-feira ao Presidente da República e ao Tribunal Constitucional para que declarem “inconstitucional” a lei da eutanásia recentemente aprovada no Parlamento. Reagem, assim, à ‘chamada’ de Marcelo Rebelo de Sousa, que na passada sexta-feira considerou que os católicos estavam pouco presentes nas decisões colectivas.

Num comunicado conjunto, nove associações, maioritariamente católicas, defendem que, “em respeito pelo princípio constitucional constante no art. 24.º n.º 1 'A vida humana é inviolável'”, o Presidente da República e o Tribunal Constitucional devem declarar “inconstitucional a lei da Eutanásia”.

“Contrariando todos os pareceres de ordens profissionais do sector da saúde, do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, de milhares de cidadãos e de várias entidades da sociedade civil que fizeram chegar a sua voz junto dos senhores deputados, estes consideraram, mesmo assim, que a presente lei devia ser aprovada”, escrevem no comunicado.

As associações criticam ainda o que os portugueses não tenham sido chamados a pronunciar-se sobre o assunto e acusam os políticos de “omitirem” o debate aquando da campanha eleitoral.

“Pela terceira vez um grupo maioritário de deputados decidiu dar total prioridade a uma lei contestada por muitos portugueses (não sabemos quantos porque os políticos recusaram-se sempre a colocar essa questão aos eleitores e, em campanha eleitoral, omitiram o debate sobre a questão)”, pode também ler-se no documento.

Por fim, consideram o momento “triste para os portugueses” e garantem que “continuarão a defender a vida em todas as suas formas e etapas”.

Nove associações subscrevem o documento: União das Misericórdias Portuguesas, Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, Cáritas Portuguesa, Universidade Católica Portuguesa, Instituto das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus, Instituto São João de Deus, FamiliarMente — Federação Portuguesa das Associações das Famílias de Pessoas com Experiência de Doença Mental, Ponto de Apoio à Vida – Associação de Solidariedade Social e Casa São Francisco de Assis – antiga Casa do Gaiato de Lisboa.

Uma resposta a Marcelo

Na passada sexta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, chamou os católicos ao jogo político, considerando que estes estavam pouco presentes nas decisões colectivas em Portugal. Marcelo Rebelo de Sousa assinalou a existência de uma “viragem cultural” numa sociedade com cada vez menor influência da Igreja Católica, considerando depois que o actual debate sobre a eutanásia é reflecte isso mesmo.

“A chamada morte medicamente assistida constitui o mais recente exemplo deste processo de cultura cívica. E nem sequer é a actual ausência de moderados no palco político decisório – aliás, generalizada nas democracias que nos rodeiam – a grande causa do vivido. O dado determinante era outro: em todos os quadrantes, a menor presença ou relevância de católicos nas decisões colectivas passara a ser um traço comum", afirmou.

"Realidades que tornam mais espinhosas magistraturas chamadas a arbitrarem tópicos candentes nos quais a ausência quer dizer irrelevância cívica. Com excepções, claro, e muito relevantes, mas cada vez mais circunscritas a clássicas áreas do posicionamento católico, não necessariamente às mais representativas nas decisões colectivas ou comunitárias", concluiu o Presidente.