Com vontade de ir à Lua? Estas fotos deixam-te com a cabeça lá

No ano em que a NASA enviou uma cápsula à Lua, com intenções de lá pôr astronautas em 2o24, os fotógrafos da Reuters puseram-se a olhar para o céu. Viram a Lua a partir dos quatro cantos do mundo, captaram-na, e, agora, no rescaldo de um ano não propriamente celestial, elegeram as melhores.

Da Grécia aos Estados Unidos, sem esquecer a Albânia ou a Grã-Bretanha, estas são as preferidas da Reuters. E, apesar de haver quem acredite que os seres humanos vão poder ter uma vida activa na Lua antes de 2030, por agora temos de nos contentar em viver apenas com a cabeça lá. Estas fotos ajudam.