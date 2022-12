Porto: Café Capitólio vai fechar, pondo fim a uma história com muitas décadas

A notícia já era esperada mas o fecho do café deixa quatro dos cinco funcionários no desemprego. O restante edifício também já está quase todo vazio. “Dizem que é para construir um hotel.”

É um dos cafés mais conhecidos da cidade do Porto e está mesmo ao lado do edifício da câmara, em plena Avenida dos Aliados. Na parte de fora da entrada do café Capitólio já há cadeiras empilhadas e, no interior, os funcionários atendem os poucos clientes. Vivem-se os últimos momentos com as portas abertas.