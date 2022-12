Cirque du Soleil, presépios vivos e outros lugares mágicos para a família

CIRCO

Crystal

22 de Dezembro a 1 de Janeiro

Um espectáculo de novo circo que junta no mesmo palco malabarismo, música, teatro e dança. Com doses generosas de rigor, elegância, humor e fantasia, a fórmula do Cirque du Soleil já é sobejamente conhecida e traz a garantia de “acrobacias nunca antes vistas”.

Desta vez, a companhia monta uma “experiência de gelo revolucionária” para, a deslizar em patins e a desafiar as leis da gravidade, contar a história de uma jovem que cai num mundo paralelo, onde tudo parece estar de pernas para o ar.

Em cena no Altice Arena, em Lisboa, com sessões dias 22 e 27, às 21h; dias 23, 26, 28, 29 e 30, às 17h e 21h; dia 25, às 17h30; e dia 1, às 14h. Os bilhetes custam entre 40€ e 89€.

PASSEIOS

Presépio ao Vivo de Priscos

11 de Dezembro a 15 de Janeiro

Vem apresentado como “o maior presépio ao vivo da Europa” e os números reforçam a bitola: 600 figurantes em 90 cenários diferentes, distribuídos numa área de 30 mil metros quadrados.

Em cena na freguesia do município de Braga, conta a história da família nazarena e retrata os costumes do quotidiano hebraico e romano. Nesta que é a 16.ª edição do evento, são lembrados os dramas da violência no namoro em particular e no amor em geral.

A encenação tem lugar nos dias 25 de Dezembro e 1 de Janeiro, das 16h às 18h30; 7 e 14 de Janeiro, das 20h às 22h30; e 8 e 15 de Janeiro, das 15h às 18h30. As entradas custam 5€, pagos a partir dos 16 anos.

Wonderland Lisboa

30 de Novembro a 1 de Janeiro

Mais um ano, mais uma voltinha na roda gigante e na iniciativa que torna a conjugar um mercado de presentes e sabores com um conjunto de atracções para toda a família.

Instalada no Parque Eduardo VII, alinha dezenas de bancas de artesanato, street food, carrosséis, trampolins, a casa do Pai Natal, uma enorme árvore de Natal e uma pista para patinar.

A “terra da maravilha” está aberta de segunda a quinta, das 13h às 23h; sexta, das 13h às 24h; sábado, das 10h às 24h; e domingo, das 10h às 22h. Nas vésperas de Natal e Ano Novo, funciona das 10h às 16h; nos dias 25 de Dezembro e 1 de Janeiro, das 16h às 22h. A entrada é livre.

Aldeia dos Sonhos

10 de Dezembro a 6 de Janeiro

O Largo dos Duendes, a pista de gelo, o carrossel, o comboio, a casa do Pai Natal, as barraquinhas com doces… Loulé volta a receber a quadra com uma aldeia recheada a lembrar o postal da Lapónia.

A fazer as delícias das crianças desde 2014, a recriação volta a animar o coração da cidade, assentando arraiais em três pontos estratégicos: Cerca do Convento Espírito Santo, Largo de S. Francisco e Praça D. Afonso III. Aberto das 14h30 às 19h (terça a sexta e domingo) e das 10h30 às 19h (sábado). A entrada é livre.

Alice in Magical Garden

9 de Junho a 30 de Dezembro

Últimos dias para visitar o percurso nocturno imersivo, desenhado pelo ateliê OCubo e instalado no Jardim Botânico do Porto.

Entre esculturas luminosas, instalações sonoras, experiências interactivas e realidade aumentada, o convite é para entrar no universo surreal e multidimensional saído da pena de Lewis Carroll, onde habitam “algumas das mais famosas e mirabolantes personagens do fantástico mundo de Alice no País das Maravilhas, como o Coelho Branco, o Gato Risonho, a Lagarta Azul ou a Rainha de Copas”.

As portas estão abertas de quarta a domingo, das 17h30 às 22h30. Os bilhetes custam 12,50€ (quarta e quinta) e 15€ (sexta a domingo), com desconto para jovens dos 11 aos 17 anos (grátis até aos 10 anos), estudantes e seniores.

TEATRO

O Vento nos Salgueiros

22 e 23 de Dezembro

O clássico da literatura infantil, escrito por Kenneth Grahame em 1908, é levado ao palco do Teatrão de Coimbra pela Companhia de Teatro de Almada.

Uma fábula sobre o valor da amizade e do respeito pelo próximo, onde também entra a importância da natureza, contada em duas sessões: sexta, às 14h30, e sábado, às 19h. A entrada custa 10€.

DANÇA

O Quebra-Nozes

23 e 26 de Dezembro

A versão clássica do bailado com música de Tchaikovsky e coreografia de Marius Petipa e Lev Ivanov volta a fazer as honras da quadra.

Sob a direcção de Evgeniya Bespalova, numa produção da Classic Stage, a obra-prima remete para “um sonho de Natal com bonecos animados, criaturas maléficas e um herói improvável”, refere a nota de apresentação. Temperado entre o romance e a fantasia, e originalmente estreado em São Petersburgo, em 1892, baseia-se no conto O Quebra-Nozes e o Rei dos Ratos, escrito por E. T. A. Hoffman em 1816 e mais tarde adaptado por Alexandre Dumas.

Para ver sexta, às 21h, no Europarque de Santa Maria da Feira (23€ a 26€); e segunda, às 21h, no Altice Forum de Braga (25€ a 28€).

MÚSICA

Hollywood Symphony Orchestra - Walt Disney in Concert

28 de Dezembro

Com o condão de levar toda a família numa viagem pela magia da música do cinema e pelas memórias de infância, o espectáculo põe na tela clássicos assinados pelos Estúdios Walt Disney.

Mary Poppins, Mickey, Mogli, Bambi, Dumbo e Woody são algumas das figuras a pautar os arranjos sinfónicos interpretados pela Hollywood Symphony Orchestra. Quarta, às 17h30, no Coliseu dos Recreios (Lisboa), com bilhetes entre 37€ e 45€.

TEATRO-MUSICAL

A Nova Cinderela no Gelo

1 de Dezembro a 8 de Janeiro

Com um pé no popular conto de fadas e o outro nos tempos modernos, ambos a deslizar no gelo, é dada a conhecer a história de Cinderela, uma mulher que persegue os seus próprios sonhos, “luta por quem é e pelo que acredita”, e não precisa de um príncipe encantado para a salvar.

A dar vida à personagem estão, em sessões alternadas, Carolina Deslandes, Irma e Maria Prata, numa coreografia de Joana Quelhas com encenação de João A. Guimarães.

Em cena na tenda exterior do Alegro Alfragide, às 11h, 15h e 18h (excepto 24, 25 e 31 de Dezembro, e 1 de Janeiro; consultar horários completos aqui). Bilhetes entre 13€ e 19,50€ (16€ e 17,50€ para crianças dos três aos dez anos).

EXPOSIÇÃO

O Pinheiro da Pena

27 de Novembro a 6 de Janeiro

D. Fernando II coleccionou arte, dedicou-se ao mecenato, conviveu com intelectuais, introduziu novas espécies em Sintra, criou o Palácio e o Parque da Pena (hoje património mundial) e cumpriu a visão romântica que tinha para a vila. E ainda montou aquela que terá sido a primeira árvore de Natal do país. Em meados do século XIX, trouxe da Áustria essa tradição que hoje não falta a qualquer casa nesta quadra.

É uma reprodução fiel dessa árvore que pode ser vista no Salão Nobre do Palácio Nacional da Pena, em Sintra, com as suas maçãs e romãs, velas e brinquedos – elementos decorativos que, sempre que possível, foram feitos nos mesmos materiais da época e com técnicas artesanais.

Todos os dias, das 9h30 às 18h30 (excepto vésperas e dias de Natal e Ano Novo). A entrada custa 14€ (12,50€ dos seis aos 17 anos e seniores; grátis até aos seis anos), e dá acesso ao parque e ao palácio.