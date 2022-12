Bella Hadid processada por fotógrafo por usar imagem sem autorização

A imagem em questão mostra a modelo com um lenço vermelho e um biquíni azul-marinho e foi tirada a 4 de Dezembro de 2019.

A modelo Bella Hadid é arguida num processo de direitos de autor, depois de um fotógrafo ter entrado com um processo, acusando-a de usar o seu trabalho sem lhe dar qualquer benefício monetário ou sequer identificar a autoria da fotografia.

De acordo com os documentos judiciais, citados pelo RadarOnline.com, o fotógrafo Robert O'Neil entrou com um processo federal contra Bella no distrito Sul de Nova Iorque, depois de a modelo ter partilhado uma fotografia da sua autoria na sua conta oficial de Instagram sem autorização.

"O'Neil investiu tempo e dinheiro significativos na construção de um banco de imagens", lê-se no documento. O facto de a modelo não o ter remunerado é grave, mas pior, considera-se, é ter tido retorno com a publicação ilegal, já que a ajudou a aumentar o tráfego de uma conta de rede social com a qual ganha dinheiro.

A imagem em questão mostra Bella com um lenço vermelho e um biquíni azul-marinho e foi tirada a 4 de Dezembro de 2019, tendo os direitos de autor sido registados em 2020. "Sem permissão ou autorização de [O'Neil], [Bella Hadid] copiou e/ou exibiu voluntariamente a fotografia do queixoso protegida pelos direitos de autor."