Praia de Mira espera milhares de visitantes na passagem de ano

“Estamos de volta” é o slogan, após dois anos sem a festa da RFM, “um dos maiores eventos” anuais do Centro. Espectáculos musicais, com os D.A.M.A à cabeça, surf e pirotecnia, garantidos.

O presidente da Câmara Municipal de Mira, Raul Almeida, aguarda com "grande expectativa" a visita de milhares de pessoas para a passagem de ano na Praia de Mira, designadamente pela ocupação dos hotéis para esta altura.

Segundo a Câmara Municipal de Mira, no distrito de Coimbra, a taxa de ocupação hoteleira é de cerca de 90%, com tendência a subir nos próximos dias.

Com o "slogan" "Estamos de volta", a banda portuguesa D.A.M.A. é cabeça de cartaz do "réveillon" da Praia de Mira, após dois anos de interregno devido à pandemia provocada pela covid-19.

"Aguardamos com grande expectativa [o fluxo de visitantes], porque as pessoas voltam a poder sair à rua", afirmou o autarca, em declarações à agência Lusa.

Raul Almeida espera que estes números "subam", já que um dos principais objectivos do evento é dinamizar a economia local, sublinhou.

"Sabemos que os nossos restaurantes também estão a ter bastante procura, bastantes reservas para essa noite e também para esses dias", acrescentou.

A ideia deste evento é ainda divulgar e promover o concelho, de modo a atrair visitantes noutras alturas do ano. "Muitas das pessoas que ouvem falar de Mira e da Praia de Mira podem não vir agora, mas posteriormente vêm. Vêm visitar, vêm cá passar férias. [...] Fazemos essa divulgação através da passagem de ano".

Foto O programa de festas também inclui surf paulo pimenta

A autarquia tem previstas actividades de surf para o dia 31 de Dezembro, no âmbito do projecto Surf Spot Região de Coimbra, numa parceria da Câmara com a Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra.

O dia de 31 de Dezembro tem previsto a partir das 10h, uma manhã dedicada ao Stand Up Paddel e a tarde será dedicada ao surf, com a realização de dois momentos de baptismos de surf, às 14h30 e 15h30.

O programa para a noite de fim de ano começa com a actuação de Funil & Abelhinha, seguido de um espectáculo piromusical na Barrinha de Mira. De seguida, sobem ao palco os D.A.M.A., seguidos do DJ Raul Lemos e, a finalizar, o DJ Rich e Mendes.

O evento da passagem de ano é organizado pela Câmara Municipal de Mira, com o apoio da estação de rádio RFM, da Turismo do Centro e da Junta de Freguesia de Praia de Mira.