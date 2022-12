Coragem, destreza e as serras portuguesas no primeiro Prémio de Fotografia de Escalada e Montanha

A Fugas revela as fotografias vencedoras do primeiro concurso a nível nacional a premiar as melhores fotografias de escalada, modalidade olímpica desde 2020.

Vencedora de um Óscar em 2019 (graças a Free Solo, protagonizado por Alex Honnold e pela mítica parede vertical El Capitan) e modalidade olímpica desde o Verão de 2020, a escalada tem agora mais um espaço nobre em Portugal. Trata-se do Prémio Nacional de Fotografia de Escalada e Montanha, o primeiro concurso a nível nacional a premiar as melhores fotografias especificamente subordinadas a esta temática que, nesta sua primeira edição, distribuiu 900 euros em prémios (mais alguns prémios de patrocínios).

Foto 1º Lugar (Escalada Desportiva) - Prémio Nacional de Fotografia de Escalada e Montanha Martim Vidigal

O concurso, organizado pelo Clube de Escalada Vertigo com a co-organização do Vertigo Climbing Center e do Boulder Sintra, tem como principal objectivo a divulgação do trabalho de fotógrafos de aventura e outdoor que se distingam pela qualidade e inovação das suas fotografias bem como pela "espectacularidade da acção, beleza e qualidade técnica dos movimentos, paisagem, cenário, ambiente e cultura de escalada", escreve a organização desta primeira edição.

Para além disso, o evento procura incentivar a produção fotográfica desta modalidade tão particular e tão espectacular.

Foto 1º Lugar (Montanha) - Prémio Nacional de Fotografia de Escalada e Montanha Maria Ine^s Carrola

Esta primeira edição contou com quatro elementos de um júri (os fotógrafos Ricardo S. Alves, Rita Ribeiro Silva, Leo Domingos e Alexandre Vaz), que avaliou fotografias dentro de três categorias: A (Escalada Desportiva), B (Boulder, uma das modalidades da escalada em rocha, geralmente com altura não superior a seis metros, praticada sem o uso dos equipamentos de segurança convencionais) e C (Montanha).

Na segunda edição, em 2023, será incluída a categoria de Escalada Indoor, modalidade olímpica desde Tóquio.

Foto 1º Lugar (Boulder) - Prémio Nacional de Fotografia de Escalada e Montanha Maria Ine^s Carrola

Para a história deste concurso ficam os nomes dos primeiros vencedores nas três categorias: Com uma fotografia no Portinho da Arrábida (via Reforma Educativa, sector Fenda) e uma outra no Cabo Espichei (via Menina do Mar, sector Atlântida), Martim Vidigal conquistou o primeiro e o segundo lugar da Categoria A; Maria Inês Carrola ficou com o primeiro lugar na Categoria B (foto na Serra de Sintra, sector Meca), tendo o segundo lugar sido atribuído a Filipe Patrocínio por um momento captado na Serra da Estrela (Garra) e o terceiro a João Monteiro por uma fotografia captada em Albarracín, Espanha. O primeiro lugar na Categoria C foi entregue a Maria Inês Carrola por um disparo no Salto Picaroto, na Ilha do Pico.