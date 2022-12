Contra o Liverpool, De Bruyne iluminou o City na Taça da Liga

Depois de quase um mês de Mundial de futebol, com muitos jogos de alta intensidade e resultado imprevisível, que terminou com uma final memorável, Manchester City e Liverpool deram continuidade ao que se viu no Qatar no jogo que fechou os oitavos-de-final da Taça da Liga inglesa nesta quinta-feira. Futebol intenso, ofensivo e digno de duas das melhores equipas do mundo. Caiu para a equipa de Pep Guardiola, que venceu por 3-2 no Etihad, mas poderia ter facilmente caído para os homens de Jurgen Klopp.

Já com alguns mundialistas dos dois lados, o jogo começou praticamente com o golo de um dos ausentes notáveis desse torneio. Erling Haaland, que já não jogava há mais de um mês, só precisou de dez minutos para fazer o 1-0, numa entrada de rompante pela pequena área dos “reds” após cruzamento perfeito de De Bruyne – e não seria o último do internacional belga no jogo.

A resposta do Liverpool veio pouco depois. Aos 20’, depois de uma incursão de Joel Matip pela área, o camaronês consegue fazer o passe para James Milner, que avança para a área e deixa a bola em Fábio Carvalho. O ex-internacional sub-21 por Portugal fez um autêntico passe para a baliza que resultou no empate.

O ritmo foi ainda mais acelerado no início da segunda parte. Ainda nem dois minutos tinham passado e Rodri estava a fazer um passe bombeado para o coração da área do Liverpool. Mahrez fez uma recepção orientada com um primeiro toque e um remate certeiro ao segundo – um grande golo do argelino, outro ausente notável do Mundial.

A vantagem dos “citizens” só durou um minuto. Na resposta, Darwin Nuñez correu o campo todo com a bola teve uma das suas poucas boas acções no jogo, com um cruzamento atrasado para Mo Salah. De primeira, o egípcio fez o empate para o Liverpool.

Mas o homem da noite seria mesmo Kevin de Bruyne, que passou um mau bocado no Mundial com a selecção belga, mas que continua brilhante com os “azuis” de Manchester. Foi dos seus pés que saiu a assistência para o 3-2, um cruzamento medido na perfeição para o cabeceamento de Nathan Aké aos 58’.

O Liverpool já não teve resposta para o golo do central neerlandês (teve oportunidades para isso) e não irá defender o título conquistado na época passada, enquanto o City foi fazendo alguma gestão de recursos – Guardiola ainda deu alguns minutos de competição a Bernardo Silva, mas deixou João Cancelo no banco. Nada mudou, e o City segue para os quartos-de-final da competição, onde já estão Manchester United, Leicester City, Newcastle, Nottingham Forest, Wolverhampton e o Charlton, o “intruso” da League One no meio de sete equipas da Premier League.