Histórias do Porchat regressa ao Porto e a Lisboa em Fevereiro

No próximo ano, o humorista e apresentador brasileiro Fábio Porchat , um dos fundadores do colectivo Porta dos Fundos, vai fazer a sua primeira tournée internacional que passará por vários países da Europa, Portugal incluído.

Histórias do Porchat é o nome do espectáculo de stand - up que estará a 13 de Fevereiro no Coliseu do Porto e a 15 de Fevereiro no Coliseu de Lisboa. A tournée começa em Genebra, na Suíça, a 3 de Fevereiro, passa por Paris, em França; Madrid e Barcelona, em Espanha; Dublin, na Irlanda; e depois segue para Portugal.

Não é a primeira vez que o espectáculo é apresentado em Portugal: em Fevereiro, passou pelo Porto, Braga, Coimbra, Aveiro e Lisboa e foi visto por mais de 20 mil espectadores. Este é um espectáculo para maiores de 16 anos e os bilhetes estão à venda já esta quinta-feira.

“Fábio Porchat traz - nos h istórias inusitadas, comédia de observação e humor acutilante , tudo ingredientes presentes neste espectáculo . Serão contadas em palco várias situações v ividas por Porchat nas suas inúmeras viagens pelo mundo : um a massagem na Índia, um encontro com gorilas, safa ris em África , dor de barriga no Nepal , entre tantas outras . Ao longo d a sua carreira e viagens, Fábio acumulou várias experiê ncias que traz agora para palco neste stand up”, revela o comunicado de imprensa.

Fã confesso de José Saramago, neste ano de centenário de nascimento do Nobel da Literatura português Fábio Porchat apresentou a série documental Viagem a Portugal, baseada na obra homónima de Saramago, seis episódios realizados por Ivan Dias que passaram na RTP 1 e ainda está disponível na RTP Play.

No Brasil, o apresentador tem o programa Que história é essa, Porchat? , no GNT em que convida anónimos e famosos para partilharem experiências que podem ser inesquecíveis, engraçadas ou até assustadoras . E também na mesma estação, o programa Papo de Segunda , cuja temporada terminou a semana passada, com que o músico Emicida, o escritor e filósofo Francisco Bosco e o actor e humorista João Vicente de Castro (também do Porta dos Fundos) em que todos discutem temáticas relacionadas com a actualidade.

Tal como desde há anos, e quase sempre com polémica, o Porta dos Fundos lançou esta quarta-feira o seu especial de Natal. Neste nono ano, em O Espírito do Natal os Porta dos Fundos decidiram matar o Pai Natal. Na rede social Instagram, Fábio Porchat contou que como nunca tinham “brincado” com o Pai Natal resolveram fazê-lo este ano num verdadeiro filme de terror, onde as personagens morrem, há banda sonora de filme de terror e se apanham sustos. “O que podia ser tão terrível com o Papai Noel que só o Porta podia fazer? Matar o Papai Noel. O Porta dos Fundos destruiu o Natal para os adultos, chegou a hora de destruir para as crianças.”

No Brasil o filme pode ser visto na Paramount Plus. O PÚBLICO confirmou com o serviço de streaming SkyShowtime , onde se encontra a Paramount Plus, que este especial de Natal não ficará disponível em Portugal.

Em 2018, o Porta dos Fundos recriou a Última Ceia em Se beber, não ceie, inspirando-se na trilogia A Ressaca, de Todd Phillips​. Em 2019, a sede do colectivo humorista foi atingida com cocktails molotov depois de terem lançado o episódio intitulado A Primeira Tentação de Cristo, em que Gregorio Duvivier interpretava um Jesus Cristo homossexual. Em 2021, lançaram o filme de animação Te prego lá fora, assinado por Fábio Porchat ficcionando a adolescência de Jesus Cristo.