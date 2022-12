“O fluxo de reformados da União Europeia não atenua o envelhecimento, agrava-o”

São 6,8% dos residentes mas representaram 14% dos nascimentos em 2021. Eis uma das razões porque Portugal beneficia tanto com os imigrantes, segundo Catarina Oliveira, do Observatório das Migrações.

Nalguns concelhos do Algarve e do Alentejo, os imigrantes já representam mais de 30% dos residentes, lembra Catarina Reis de Oliveira, directora científica do Observatório das Migrações, para enfatizar que, sem a mão-de-obra estrangeira, alguns sectores de actividade colapsariam. A investigadora enfatiza o contributo positivo dos imigrantes nas contas públicas e explica porque não se pode acusá-los de “virem roubar” os empregos dos portugueses.