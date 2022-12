Creches privadas podem candidatar-se à gratuitidade a partir desta quinta-feira

Segurança Social deverá divulgar uma listagem com os concelhos onde ainda existem vagas no sector social. Associação de Creches Privadas lamenta o timing apertado.

A portaria que irá regulamentar o alargamento da gratuitidade das creches ao sector privado, e que era há muito tempo aguardada, vai ser publicada esta quinta-feira em Diário da República, garantiu ao PÚBLICO a secretária de Estado da Inclusão, Ana Sofia Antunes. Ao mesmo tempo, serão disponibilizados na página da Segurança Social dois novos formulários que permitirão pôr o processo a andar. “É uma corrida contra o tempo”, lamenta Susana Batista, da Associação de Creches e Pequenos Estabelecimentos de Ensino Particular — ACPEEP, que negociou o processo com o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (MTSSS).