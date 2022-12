Nuno Cunha Rolo corrige erro e pede desculpa

Numa declaração dita em entrevista ao jornalista Henrique Pinto de Mesquita, no passado dia 9 de dezembro, no contexto da conferência de celebração do Dia Internacional Contra a Corrupção realizada no Instituto de Ciências Sociais, reportei erradamente um resultado nacional do Global Corruption Barómeter/ Barómetro Global da Corrupção 2017 ao dizer que “os últimos dados que revelou sobre Portugal são muito preocupantes: uma em cada quatro pessoas fez subornos para ter acesso a um serviço público nos últimos doze meses”. O resultado citado do estudo, produzido pela Transparency International, apesar de correto a nível global, não o está relativamente a Portugal. E, portanto, esta minha declaração acabou por, certamente, induzir os leitores em erro, facto pelo qual lamento e peço desculpa.

De todo o modo, o sentido das preocupações que manifestei continua válido (o resultado acima referido não visa o fenómeno corruptivo em geral, mas apenas o crime de suborno), pois, ainda no Eurobarómetro Especial sobre Corrupção publicado pela Comissão Europeia (https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2658), publicado em julho deste ano, revela, por exemplo, que quase metade dos portugueses inquiridos no inquérito acredita que subornar ou ser subornado e o abuso de poder para ganho pessoal são práticas difusas entre funcionários que adjudicam concursos públicos ou emitem licenças de construção (48% e 47%, respetivamente, dos respondentes).

Assim, apesar do meu equívoco, mantenho naturalmente a comprovada e elevada preocupação que os dados do fenómeno corruptivo no país suscitam - que vão muito para além, obviamente, do crime de suborno. Eles demonstram, particularmente, que o fenómeno corruptivo é uma enorme preocupação e limitação dos portugueses na sua vida diária, a nível individual e coletivo.

Agradeço, assim, o melhor uso desta nota de correção da entrevista, sem prejuízo da assunção do erro e pedido de desculpas aos estimados leitores e referenciado jornal.

O autor escreve segundo o novo acordo ortográfico