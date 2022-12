Marcelo pede menos problemas ao Governo e mais compreensão aos portugueses

Numa apresentação de boas festas do Governo ao Presidente da República finalmente sem máscaras, tanto António Costa como Marcelo Rebelo de Sousa descreveram os tempos que se avizinham como "exigentes" e "imprevisíveis". O primeiro-ministro pediu um reforço da "cooperação e solidariedade institucional" entre o executivo e o Presidente, que diz ser "mais do nunca" necessária. Já o chefe de Estado pediu um reforço da "estabilidade": ao Governo no sentido de não criar "problemas adicionais" à crise, aos portugueses para que "compreendam" os sacrifícios que têm de fazer perante a mesma.