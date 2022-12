Costa foi ao jantar de Natal do PS “provar” que “não está cansado”

António Costa, primeiro-ministro, aproveitou o jantar de Natal do grupo parlamentar do PS para relembrar as diferentes propostas do PS, realçando o “compromisso” com o eleitorado. Após elencá-las — e foram muitas, entre as aprovadas e as por aprovar —, rematou: “Já provei que não estou cansado.” Eurico Brilhante Dias, líder da bancada parlamentar socialista, e Augusto Santos Silva, presidente da Assembleia da República, também discursaram.

A sala de jantar estava cheia. Mais cheia do que o costume, para júbilo declarado dos socialistas. “É bom sinal que a sala onde habitualmente realizamos o jantar tenha sido pequena para o número de deputados e deputadas do PS”, disse António Costa, numa referência à maioria absoluta conquistada em Janeiro.

Seguiu-se o discurso, marcado por um constante realçar de noção do “compromisso” que o Governo tem para com os portugueses. E esse “compromisso” — apesar da guerra na Ucrânia e da inflação, enumerou — “tem sido assumido”.

“Quando os portugueses nos deram o mandato, deram-nos para que o executássemos sabendo que toda a vida política tem a incerteza como um elemento permanente da realidade”, afirmou, referindo-se à guerra na Ucrânia e à inflação.

Após notar a resistência da acção do Governo apesar das adversidades, o primeiro-ministro destacou algumas bandeiras, como a “democratização do acesso ao Ensino Superior” ou a “descarbonização da indústria”. Seguiram-se alguns objectivos para o futuro — como a “descentralização” e o combate à “precariedade dos jovens” — e terminou notando ter “provado que não está cansado”.

Antes do primeiro-ministro, discursaram Eurico Brilhante Dias e Augusto Santos Silva. O primeiro destacou o diálogo com a oposição e o segundo notou que o conjunto da população portuguesa não se limita aos 10 milhões que vivem no país, afirmando que os portugueses lá fora também devem ser lembrados.

Os discursos aconteceram no habitual jantar de natal do grupo parlamentar do PS, que decorreu esta quinta-feira no Restaurante Zambeze, em Lisboa.