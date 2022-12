Não se faz justiça social com propinas

O estudo da OCDE vem com bom aspeto, mas ele representa um retrocesso naquilo a que o Estado está obrigado.

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) realizou um estudo, que foi apresentado na segunda-feira, a pedido do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. O pedido prende-se com a intenção de rever o modelo de financiamento do ensino superior.