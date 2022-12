O fim do CDS?

Foram vários os motivos da saída do CDS da Assembleia da República. A luta interna pelo poder, um líder talvez demasiado jovem e inexperiente e, em termos externos, o aparecimento à direita de novas formações políticas — o Chega e a IL são naturalmente os mais referidos pelos comentadores políticos.

No debate recentemente realizado pelo CDS sobre a revisão constitucional, o constitucionalista Tiago Duarte avançou com um motivo mais “fino” para o desastre centrista nas últimas eleições, a identificação clara e inequívoca do público-alvo do CDS em futuras eleições, para contrariar o definhamento e a morte do partido.

Diz então Tiago Duarte: "O público-alvo do discurso do CDS deverá ser (?) casais de 30 anos com filhos no colégio (?) e empregada para pagar.” Ipsi verbis. De facto, “quem diz a verdade não merece castigo”. Mas, em Portugal, com esse público-alvo, os votos nunca mais chegarão para eleger deputados. Assim não vai longe caro Tiago Duarte. E como dizia o outro na anedota da cobra venenosa, "ai morres, morres!”.

Helder Pancadas, Sobreda

A luta dos professores é justa

Há muitos anos que os professores são maltratados, para o que muito contribuiu Maria de Lurdes Rodrigues quando era ministra da Educação e Passos Coelho. Um professor não pode continuar a ter a vida suspensa, ano após ano, nem continuar a ter um vencimento ridículo. Um professor no terceiro escalão que é atingido ao nono ano de actividade tem actualmente o ordenado bruto correspondente ao índice 205, que tem o valor de 1886,61 euros, o que é vergonhoso. Se o actual ministro da Educação, que conhece bem a situação dos professores, porque está há muitos anos no ministério, não resolver, de uma vez por todas, a situação, muito em breve teremos os nossos filhos e netos a serem ensinados por professores estrangeiros, o que será mais uma vergonhosa prova de incapacidade de quem nos governa.

Senhor ministro da Educação, por favor, acorde antes que seja demasiado tarde. Os professores são o pilar de uma sociedade com futuro. O senhor ministro é doutor porque teve professores que lhe possibilitaram essa formação, nunca se esqueça disso. Os professores, como os médicos e enfermeiros, merecem ser reconhecidos monetariamente. Se nada for feito pelo Governo, os serviços-base da nossa sociedade em breve ficarão na mão de estrangeiros. Já faltou mais.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

O atraso do país

Todos sabemos que entre os muitos problemas que o país enfrenta está o fraco crescimento económico e, consequentemente, a sustentabilidade da Segurança Social, uma vez que o crescimento da economia resulta em mais descontos para a Segurança Social, mas acresce que sobre os baixos salários são também reduzidos os descontos que não permitem maior folga de verbas para o aumento das pensões.

Sendo este um país pequeno, onde muitos cidadãos face à falta de emprego e aos baixos salários procuraram melhores condições de vida além-fronteiras, é necessário antes de mais uma reforma nas instituições que venha como resposta eficaz aos desafios e alterações na sociedade portuguesa, como adaptação aos novos tempos que vivemos, por forma a encontrar respostas aos problemas do país.

A política portuguesa não se adaptou às mudanças que ao longo dos tempos têm vindo a ocorrer no país, pelo que, qual edifício a necessitar de restauro, também Portugal se debate com problemas graves, cuja resolução dos mesmos está dependente da discussão e aprovação em sede parlamentar do que é essencial, e não do que é acessório, e que na grande maioria dos casos não contribui para a reforma do país e das instituições, o que faz com que o país se atrase em relação aos demais países europeus.

Américo Lourenço, Sines