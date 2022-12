Rádio a pilhas, mantimentos e uma divisão para todos. O plano da Suécia para combater os cortes de energia

News Agency/Christine Olsson via REUTERS

O governo da Suécia alertou as famílias e empresas para se preparem para possíveis cortes de energia durante o Inverno devido às interrupções nos reactores nucleares e à escassez de energia na Europa.

"O risco de falta de energia é real e os suecos devem estar preparados", disse o ministro da Defesa Civil, Carl-Oskar Bohlin, em entrevista. "A Suécia nunca esteve nesta situação antes. É melhor estar preparado. Isto não é uma tentativa de alarmar ninguém”, afirmou.

As recomendações oficiais incluem manter um rádio a pilhas, lanternas, água engarrafada e comida simples de preparar. Em caso de apagão, as famílias devem designar um quarto onde possam ficar todos para preservarem o calor durante mais tempo, disse o ministro.

De acordo com Bohlin, o plano de emergência deve levar em consideração a possibilidade de interrupções tanto curtas como longas em que o retorno de energia não se dá como planeado.

Os preços da energia nórdica dispararam este ano devido ao receio perante a escassez causada pelos cortes na exportação de gás russo pela Europa e, no início do mês, o Governo sueco pediu às pessoas que usassem menos electricidade.

A concessionária sueca Vattenfall disse, a 2 de Dezembro, que atrasou o reinício de reactor nuclear Ringhals 4 para 23 de Fevereiro, uma das várias interrupções no fornecimento de energia nórdico.

Já na semana passada, as autoridades nacionais pediram ao operador da rede eléctrica nacional e ao regulador de energia do país que intensificassem o trabalho para aumentar a segurança do fornecimento de energia, tanto a curto como a longo prazo.

“Aqueles que em circunstâncias normais sabem tomar conta deles mesmos, também têm de ser capazes de o fazer durante uma crise energética,” conclui Bohlin.

A Rússia reduziu o fornecimento de gás à Europa como consequência das sanções implementadas pela Europa após a invasão à Ucrânia.