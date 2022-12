Qatargate”: confissões acumulam-se no escândalo dos subornos no Parlamento Europeu

O ex-eurodeputado italiano Pier Paolo Panzeri, alegadamente no centro do escândalo dos subornos no Parlamento Europeu (PE), confessou à polícia, segundo o diário Il Fatto Quotidiano, que recebeu dinheiro do Qatar e de Marrocos para “influenciar” as instituições europeias através da sua organização não-governamental Fight Impunity, mas garantiu que só a partir de 2019, quando deixou de ser eurodeputado.