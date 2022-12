Ex-advogado de Trump suspeito de pressionar testemunha a mentir sobre invasão do Capitólio

O advogado norte-americano Stefan Passantino, responsável pelo conselho de ética da Casa Branca durante o mandato de Donald Trump, terá aconselhado uma das principais testemunhas da comissão de inquérito à invasão do Capitólio a mentir sob juramento em benefício do anterior Presidente dos Estados Unidos.

O nome do advogado foi avançado nesta quarta-feira pelo canal norte-americano CNN, depois de a comissão de inquérito ter denunciado, sem revelar as identidades dos envolvidos, a existência de pelo menos um caso de tentativa de manipulação de uma testemunha.

Segundo os media norte-americanos, a testemunha em causa é Cassidy Hutchinson, uma antiga assessora do último chefe de gabinete de Trump, Mark Meadows, cujas declarações durante uma das audições públicas da comissão da Câmara dos Representantes, em Junho, foram essenciais para se perceber o estado de espírito e o comportamento do anterior Presidente dos EUA no dia da invasão do Capitólio, a 6 de Janeiro de 2021.

Entre outras afirmações, Hutchinson disse que Trump tentou assumir o controlo do veículo em que estava a ser transportado pelos serviços secretos durante a invasão do Capitólio, com a intenção de se juntar aos seus apoiantes.

No sumário do relatório da comissão de inquérito, divulgado na segunda-feira, lê-se que "o advogado aconselhou a testemunha a dizer, em determinadas circunstâncias, que não se recordava de factos que, na verdade, eram do seu conhecimento".

"Quando a testemunha mostrou preocupação com esse tipo de abordagem, o advogado disse que os membros da comissão não sabiam o que ela sabia", lê-se no sumário. "Num caso em particular, em que o Presidente Trump ficaria muito mal visto, o advogado instruiu a testemunha desta forma: 'Não, não, não, não, não. Nós não queremos falar sobre esse assunto."

Em resposta à CNN, Passantino negou que alguma vez tenha aconselhado Hutchinson a mentir à comissão de inquérito. "Representei a sra. Hutchinson de forma honrada, ética e consistente com os interesses dela. Acredito que a sra. Hutchinson contou a verdade e colaborou com a comissão ao longo das várias audições em que esteve representada por mim."

Segundo a CNN, Hutchinson prescindiu dos serviços de Passantino antes de ter comparecido na audição pública de Junho.

Passantino saiu da Casa Branca em 2019 e fundou uma empresa dedicada ao aconselhamento jurídico a políticos do Partido Republicano, incluindo Trump e muitos dos candidatos republicanos à Câmara dos Representantes, nas eleições de Novembro, que continuam a negar a legitimidade da eleição de Joe Biden em 2020.

Ainda em 2019, foi contratado pela Trump Organization para representar o então Presidente dos EUA nas investigações do Congresso aos seus negócios no ramo imobiliário.

Em Agosto, a organização sem fins lucrativos Cidadãos em Defesa da Responsabilidade e da Ética em Washington (CREW, na sigla orginal) revelou que a empresa de Passantino, a Elections LLC, recebeu este ano 1,6 milhões de dólares (1,5 milhões de euros) de grupos que apoiam o anterior Presidente dos EUA.

Além de integrar a Elections LLC com outros ex-funcionários da Administração Trump, Passantino é sócio da empresa Michael Best, cuja direcção já veio distanciar-se do trabalho político do advogado. O perfil de Passantino no site da empresa deixou de estar acessível nesta quarta-feira, e o advogado anunciou que se afastou temporariamente devido à "distracção" provocada pela notícia da CNN.