Como veem os portugueses o Natal

A época mais mágica do ano aproxima-se e com ela a azáfama das compras e organização dos encontros familiares. As ruas estão iluminadas, ouvem-se músicas típicas desta época, multiplicam-se encontros e mensagens festivas.

Esta é uma época importante para as empresas, uma vez que há, habitualmente, um aumento do consumo de produtos diversos. As compras de Natal dinamizam a economia, impactando de forma muito importante nos resultados de empresas de vários setores de atividade, com particular incidência no comércio.

No contexto da crise económica que vivemos, com aumento da inflação, diminuição do poder de compra, instabilidade, incerteza, há questões que têm de ser colocadas: De que forma se alteraram os comportamentos dos consumidores? Será que, apesar do cenário atual, os portugueses, que tanto valorizam o Natal, mantêm os seus hábitos de consumo?

Os dados do estudo de Natal, realizado pelo IPAM, pelo 14.º ano consecutivo, refletem exatamente as dificuldades das famílias. De facto, em 2022 os portugueses vão gastar menos em compras de Natal. Vão fazer cortes em presentes, mas farão também algumas restrições nas compras de produtos alimentares. Os presentes tornam-se mais utilitários estando a roupa e sapatos em primeiro lugar, para todas as faixas etárias.

Serão estes resultados um reflexo das dificuldades experienciadas pelas famílias ou estará a mudar a forma como os portugueses veem o Natal?

A resposta a esta questão implica que analisemos os comportamentos dos últimos anos. De facto, durante a pandemia muito se discutiu sobre as mudanças nos padrões de comportamento das pessoas. As provações a que todos nós fomos sujeitos iriam ser transformadoras. O Natal de 2020 foi efetivamente diferente para a generalidade dos portugueses, com muitas restrições e inseguranças.

Contudo, a diminuição das restrições e um aparente regresso à normalidade mostrou, no Natal de 2021, que muito pouco mudou! Aumentaram as compras, quer em volume quer em valor, voltou a azáfama, o frenesim, a concentração de pessoas nos espaços comerciais. Afinal as mudanças foram provisórias e muito determinadas pelo contexto. Algumas permaneceram, particularmente no que diz respeito ao local de compras. O online cresceu muitíssimo no período pandémico e manteve-se no topo das preferências dos consumidores. Em 2021 a contenção no consumo desapareceu!

Em 2022, o ambiente de instabilidade, a crise económica, as diminuições do poder de compra alteraram comportamentos. Será que as alterações vão permanecer ou será, uma vez mais apenas uma adaptação ao contexto menos favorável?

Não obstante todo o contexto de incerteza e insegurança, as marcas procuram surpreender os consumidores e comunicar, uma vez mais, com uma tónica emocional.

Várias empresas habituaram os consumidores a campanhas de Natal extraordinárias, trazendo, este ano, assuntos muito relevantes para a sociedade portuguesa. Fala-se de saúde mental, de solidão, de falta de rede de apoio social... Fala-se de estar presente e não de dar presentes! Será este um sinal de mudança? Irão os comportamentos dos consumidores portugueses mudar de forma estrutural ou estaremos, uma vez mais, a lidar, apenas com mudanças conjunturais?

Independentemente das respostas às questões anteriores, há mudanças que vieram para ficar. Hoje, num contexto de consumo mais responsável, sabemos da necessidade das marcas serem genuínas e empáticas, de criarem vínculos emocionais positivos com os consumidores, através de experiências significativas que valorizem cada pessoa, incorporando as suas preocupações, interesses e desejos.

Neste contexto o Natal de 2022 é um Natal em que importa estar presente, transformando a instabilidade em esperança num mundo mais empático e sustentável! Bom Natal!

A autora escreve segundo o Acordo Ortográfico de 1990