Lisboa e Porto apagaram luzes de Natal em gesto de apoio à Ucrânia

Em solidariedade com a Ucrânia, Lisboa e Porto apagaram luzes de Natal e juntaram-se esta quarta-feira à iniciativa #LightUpUkraine, após o apelo lançado pelo chefe de Estado Volodymyr Zelensky.

O Presidente ucraniano pediu um apagão global às 20h de Kiev (18h em Portugal continental), para relembrar os constantes apagões no país ocupado, causados por ataques russos às suas infra-estruturas. Além disso, Zelensky pretendia juntar dez milhões de dólares para a compra de geradores eléctricos, necessários na Ucrânia.

Em Lisboa, segundo informou o município, foi interrompida a iluminação da Praça do Município, da Árvore de Natal no Terreiro do Paço, da Praça do Marquês de Pombal, do Castelo de São Jorge e do Padrão dos Descobrimentos entre as 18h e as 18h30.

No Porto, à mesma hora, a autarquia desligou "as luzes do edifício dos Paços do Concelho, assim como da Árvore de Natal na Avenida dos Aliados", num momento "simbólico".