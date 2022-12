Elon Musk diz que “se calhar é preciso reescrever o Twitter”

O mundo precisa de mais transparência nos negócios e de mais gestores disponíveis para responderem online ao cidadão comum. E Elon Musk é um deles, actualmente talvez o único da liga bilionária, certamente dos poucos presidentes executivos (CEO) no mundo que entram “às cegas” numa conversa que não controlam. Mas o mundo também precisa de serenidade – e isso é algo que o dono do Twitter parece incapaz de inspirar. As últimas 24 horas foram mais uma prova disso.