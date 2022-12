Man. United vence na Taça da Liga já sem Ronaldo

Foi a primeira partida do Manchester United depois do anúncio da rescisão de contrato entre os “red devils” e Cristiano Ronaldo, a 22 de Novembro e o resultado foi satisfatório: triunfo por 2-0 sobre o Burnley nos oitavos-de-final da Taça da Liga inglesa.

Nesta quarta-feira, com Bruno Fernandes já na equipa titular, apesar de ter regressado ao trabalho no Manchester United há poucos dias depois da sua participação no Campeonato do Mundo ao serviço da selecção portuguesa — Diogo Dalot, o outro português na equipa, não esteve sequer no banco devido a lesão — o internacional português teve influência no resultado final ao ser dele a abertura para o golo inaugural dos “red devils”, apontado aos 27 minutos.

O internacional português, que foi mesmo o escolhido para capitão de equipa, “descobriu” o inglês Wan-Bissaka livre na direita, o lateral cruzou para a entrada da pequena área e o dinamarquês Christian Eriksen só teve de encostar para o fundo da baliza.

Na segunda parte foi a vez de Marcus Rashford brilhar. Aos 57’, após uma perda de bola do Burnley, o internacional inglês recebeu-a ainda antes da linha de meio-campo, sprintou com ela nos pés pela ala direita vários metros e ultrapassando um par de opositores até entrar na área adversária e rematar cruzado e rasteiro sem hipóteses de defesa.

Club Brugge eliminado

Entretanto, na Bélgica, o Club Brugge, adversário do Benfica nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, foi afastado da Taça da Bélgica, ao perder ontem, no seu estádio com o Saint-Truiden, actual 10.º classificado da I Liga belga, por 4-1.

O Club Brugge até começou melhor a partida com o golo do neerlandês Noa Lang (17’) a colocar o campeão belga em vantagem no marcador, mas aos 33 minutos Bruls, deu início à reviravolta, consumada na segunda parte.

Gianni Bruno, aos 62’ e 88’, e Hayashi (69’) confirmaram o triunfo do Saint-Truiden, que assim eliminou o Club Brugge nos “oitavos” da segunda mais importante prova do futebol belga e a apenas cinco dias do regresso do campeonato, onde ocupa o quarto lugar, a 13 pontos do líder Genk.