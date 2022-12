Marco Santos estreia em videoclipe Reverie, único tema a solo do álbum Evocations

Lançado em Outubro deste ano, o segundo álbum a solo do músico, baterista e compositor português Marco Santos, Evocations, já percorreu vários palcos do país, numa digressão de nove concertos (Leiria, Castelo Branco, Olhão, Tavira, Faro, Montemor-o-Novo, Coimbra, Lisboa e Pombal). E os seus temas têm vindo a ser publicados em videoclipes, realizados por diferentes artistas visuais. Evocations, aliás, é desde a sua génese um projecto audiovisual onde música, dança e cinema se entrecruzam. Dos seus sete temas, todos eles gravados durante o período da pandemia, já foram lançados cinco em videoclipes: Lamento de Alegria, Remembrance, Grace, Empirical e Impetus. O sexto, agora em estreia, intitula-se Reverie e é o único tema totalmente a solo deste álbum, onde Marco Santos assegura piano, electrónica e voz, sem a participação de qualquer outro músico dos vários que, consoante cada tema, participaram no disco: os portugueses João Frade (acordeão) e Diogo Duque (trompete), o argentino Martín Sued (bandonéon), o grego Vasilis Stefanopoulos (contrabaixo e electrónica), o turco Sinan Arat (voz e ney, uma flauta de junco turca) e a holandesa Rose Nocturne (poesia).

Composição de Marco Santos, Reverie retrata, segundo o próprio, “um sonho acordado, um divagar deslumbrante num imaginário de sonho, de onde surgem epifanias que nos inspiram e nos guiam”. O vídeo inspirado neste tema, realizado por Kátia Sá, foi feito com o material gerado no processo criativo (também de sua autoria) do design das edições em CD e vinil