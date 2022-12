Outra Voz celebra com Amélia Muge 10 anos do encerramento de Guimarães 2012

Grupo Outra Voz comemora 10 anos do fecho de Guimarães 2012 com o espectáculo Uma Espécie de Coisa e 250 pessoas em palco. Esta quarta-feira, no Centro Cultural Vila Flor, às 21h30.

Participou no encerramento de Guimarães Capital Europeia da Cultura, em 2012, e volta a estar no espectáculo que celebra os 10 anos do seu encerramento. A cantora e compositora Amélia Muge, associada ao grupo Outra Voz desde a sua criação, esteve com este colectivo em palco no dia 22 de Dezembro de 2012, juntamente com “Pacman” (Carlão), Mão Morta e a Orquestra Filarmonia das Beiras, num espectáculo dirigido por Fernando C. Lapa e José Mário Branco, Então Ficamos. Um título que significava manter o caminho aberto, num encerramento apenas oficial e não factual.

Foto Membros do grupo em ensaios Ivo Rainha

Agora, passados dez anos, Amélia volta a juntar-se ao grupo Outra Voz no espectáculo Uma Espécie de Coisa, com André Júlio Turquesa e João Neves como convidados. No comunicado da Outra Voz que o anuncia, este espectáculo é descrito assim: “Vão estar em palco 250 pessoas de todos os cantos do concelho, e dos territórios vizinhos, que emprestam a sua voz, a que se juntam guitarras, baixos, teclas, sopros, percussões, electrónicas e outros, reinterpretando a música criada para o espectáculo de (não) encerramento da Guimarães 2012 – CEC, Então Ficamos, reflectido sobre os dias de hoje.”

Com direcção artística de Rui Souza e Carlos A. Correia, Uma Espécie de Coisa parte do princípio de que – acrescentam – a comunidade é um “sentimento de nós”, traduzido num espectáculo musical “de envolvimento, com a participação de um grupo bastante heterogéneo, em que a música criada então a partir do território, possui um cariz universal”. Reinterpretando, no tempo actual, a música criada para o espectáculo Então Ficamos, foi antecedido um trabalho com a comunidade, permitindo a qualquer pessoa integrar o espectáculo “como cantor ou instrumentista”.

Criado em 2010, no âmbito da Área da Comunidade de Guimarães 2012 – Capital Europeia da Cultura, o grupo Outra Voz deu corpo a uma experiência inesquecível e também de futuro. Reúne cerca de uma centena de pessoas de várias proveniências etárias, culturais e geográficas numa associação cultural sem fins lucrativos que foi constituída em 2013, já após o encerramento oficial de Guimarães 2012. A experiência da sua criação, a par dos seus métodos e frutos, foi registada num documentário realizado por Filipe Frederico Leite, que se estreou em 2017, percorreu várias salas e pode ser visto nos canais de YouTube da produtora Os Fredericos e da Outra Voz.