Séries: Estarão cá para o ano?

Para o ano, ainda existirá HBO Max na Europa. Nos Estados Unidos, contudo, fundir-se-á com o serviço Discovery+, o que por cá só deve acontecer em 2024. Desde que David Zaslav tomou conta da Warner Bros. Discovery que filmes e séries, mesmo originais, de produção própria da HBO, têm desaparecido do serviço de streaming ou foram canceladas. É um desperdício de recursos brutal e uma forma indigna de tratar quem trabalha nisto e o espectador. Por isso, quando dei por mim com seis séries da HBO Max no meu top 10, senti-me obrigado a explicar que é possível que daqui a pouco tempo já não seja possível vê-las — tudo isto é “conteúdo”, à mercê das “ideias disruptivas” de quem manda, se houver versão física o melhor é comprar, etc.