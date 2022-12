O espectro de Aldo Moro: um grade Marco Bellocchio termina o ano

Neste final de 2022 chega um dos acontecimentos do ano: Esterno Notte, de Marco Bellocchio, no Filmin

Neste final de 2022 chega um dos acontecimentos do ano: Esterno Notte, de Marco Bellocchio, no Filmin. Uma série de seis episódios, 50 minutos cada, acabadinhos de serem programados também, cinco horas e trinta minutos com intervalo de 15 minutos, na Cinemateca Francesa, em Paris. Em Maio, foi das coisas extraordinárias no grande ecrã da Croisette, na secção Cannes Première que programa cineastas conhecidos com projectos singulares. É mesmo isso. Está desde esta semana nos nossos pequenos ecrãs.