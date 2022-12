Marcelo visita a Ucrânia “certamente no próximo ano”

O chefe de Estado está esta terça-feira na Roménia para visitar os militares portugueses que estão no país no âmbito de uma missão da NATO.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse esta terça-feira que visitará a Ucrânia "certamente no próximo ano", indicando que os pormenores terão ainda de ser ajustados com as autoridades ucranianas. "Quanto à visita à Ucrânia, certamente no próximo ano e quando ajustado com o Presidente [Volodymyr] Zelensky e as autoridades ucranianas", afirmou.

O chefe de Estado e Comandante Supremo das Forças Armadas falava aos jornalistas na base militar de Caracal, na Roménia, onde se deslocou para visitar os 212 militares portugueses que ali se encontram no âmbito de uma missão da NATO – "Tailored Forward Presence". Além da visita aos militares portugueses da 2.ª Força Nacional Destacada que integram a missão da NATO na Roménia, está previsto também um encontro com o seu homólogo romeno Klaus Werner Iohannis.

O chefe de Estado e Comandante Supremo das Forças Armadas está acompanhado pela ministra da Defesa Nacional, Helena Carreiras, e o chefe do Estado-Maior do Exército, general Nunes da Fonseca, de acordo com informação divulgada pelo Palácio de Belém.

Na Roménia, país que faz fronteira com a Ucrânia (nação invadida pela Rússia em 24 de Fevereiro), estão militares dos três ramos –Marinha, Exército e Força Aérea. Ao abrigo de acordos bilaterais, Portugal tem ainda empenhados na Roménia 20 militares.

O plano das Forças Nacionais Destacadas para 2022 já previa o envio para a Roménia de um contingente de militares no segundo semestre do ano, tal como aconteceu em 2021, contudo, este calendário foi antecipado naquela altura, devido ao contexto de conflito entre a Ucrânia e a Rússia.

O primeiro-ministro visitou a 1.ª Força Nacional Destacada e salientou que os militares portugueses têm como principal objectivo a manutenção da paz na Europa.

Desde que assumiu a chefia do Estado, em 2016, Marcelo Rebelo de Sousa visitou forças nacionais destacadas em missões militares em Kaunas, Lituânia, e em Málaga, Espanha, em 2017, e depois na República Centro-Africana, em 2018, e no Afeganistão, em 2019.