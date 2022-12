Cravinho explica nomeação de Alberto Coelho por não haver notícias de dolo

A pergunta foi feita de várias formas mas, na tarde desta terça-feira, no debate parlamentar de urgência agendado pelo Chega sobre alegados casos de corrupção no Ministério da Defesa Nacional, Rui Tavares sintetizou-a. “Porque nomeou Alberto Coelho? Teria agido da mesma forma se soubesse o que sabe hoje?”, questionou o deputado do Livre, a propósito do trajecto do antigo director-geral de Recursos da Defesa Nacional chamado por João Gomes Cravinho para presidente da ETI —​ Empordef Tecnologias de Informação.