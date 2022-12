A dias do Natal, o silêncio domina bairro de Seul onde o Halloween foi um pesadelo

Normalmente reluzente e agitado na época festiva, o popular bairro de diversão nocturna de Itaewon, na Coreia do Sul, parece este ano uma cidade fantasma. Com a população ainda a chorar os 158 mortos espezinhados e sufocados por uma multidão no Halloween, as festividades vão para outros lugares.

Muitos restaurantes e lojas de Itaewon estão enfeitados com árvores de Natal e outros ornamentos, mas os becos que albergam as discotecas e bares mais famosos do bairro, e que eram o centro da diversão na noite de 29 de Outubro, estão agora notoriamente silenciosos.

Onde normalmente haveria azáfama, agora há notas e cartazes nas paredes, expressando condolências – lembrando as vítimas, na sua maioria com idades entre os 20 e os 30 anos, que tinham estado entre os milhares que deslocaram a Itaewon para aproveitar as primeiras festas de Halloween praticamente sem restrições em três anos.

O incidente provocou ainda 196 feridos entre a multidão que se empurrava em direcção a um cruzamento.

"Itaewon era um lugar para festas de Natal, com muitas decorações na rua, mas tornou-se muito silencioso e sombrio", disse à Reuters Lee Jun-hee, moradora.

Outra residente, Kim Kyeong-nyeon, de 65 anos, disse que algumas empresas em Itaewon estavam a tentar abrilhantar o ambiente natalício, mas para ela é demasiado cedo. "As pessoas ainda estão de luto. Talvez precisemos de mais tempo", explicou.

O gerente de um restaurante de hambúrgueres local também confirmou que o negócio ainda sofre com o desastre, tal como outros restaurantes e bares próximos.

"Agora temos muito poucos clientes a chegar, e as ruas estão em silêncio", disse, pedindo para não ser identificado. "Ainda não é Natal, mas acho que o Natal não vai ser muito diferente".

O Ministério das Finanças disse na sexta-feira que as vendas em três grandes armazéns tinham abrandado no mês passado. E identificou a tragédia como um factor por detrás disso. Muitas pessoas procuram outros locais para sentir o espírito natalício, tais como o tradicional bairro turístico de Myeongdong, onde os grandes armazéns Shinsegae e Lotte já apresentaram, como habitualmente, as suas enormes e vibrantes decorações festivas.

Para prevenir acidentes, a polícia criou barreiras em áreas de observação perto das lojas, de forma a controlar as multidões. O Governo da cidade de Seul tem agora uma equipa para gerir grandes ajuntamentos de pessoas.

"Isto faz lembrar constantemente a tragédia", disse Jeon Ye-hyang, de 25 anos, morador em Myeongdong, olhando para as áreas de observação. "Pode significar que este ano não poderemos desfrutar plenamente da atmosfera natalícia."